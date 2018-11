Ministerstvo vnútra spustí volebnú infolinku

Na infolinke odpovedia na všetky otázky týkajúce sa volieb.

2. nov 2018 o 12:57 SITA

BRATISLAVA. Všetky otázky súvisiace s hlasovaním v blížiacich sa voľbách do orgánov samosprávy obcí zodpovedia voličom od pondelka 5. novembra na tradičnej volebnej infolinke ministerstva vnútra.

Ako agentúru SITA informovalo Ministerstvo vnútra (MV), telefonická informačná linka bude fungovať od pondelka do piatka vždy od 07:30 do 15:30 a vo volebnú sobotu po celý deň, až do zatvorenia volebných miestností, teda od 7:00 do 22:00.

Volať sa na ňu dá na bratislavské telefónne čísla - 02/ 509 423 17 a 02/ 509 423 12. Zamestnanci ministerstva vnútra na nej odpovedia na otázky týkajúce sa práv a povinností voličov či organizačného zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré nás čakajú v sobotu 10. novembra.

Ministerstvo vnútra upozorňuje, že volebná infolinka je určená len pre voličov a nebudú na nej poskytované informácie právnickým osobám, médiám, politickým stranám ani obciam.

Komunálne voľby

Obecné voľby sa uskutočnia v sobotu 10. novembra od 07:00 do 22:00. Približne 4,45 milióna obyvateľov Slovenska si v nich môže na najbližšie štyri roky vybrať predstaviteľov 2 926 obcí a miest, a v prípade Bratislavy a Košíc aj ich mestských častí.

Hlasovať sa bude spolu v 6 021 volebných miestnostiach.

Keďže súčasných mestských a obecných zástupcov sme naposledy riadne volili v sobotu 15. novembra 2014, uplynie im štvorročné volebné obdobie 15. novembra tohto roka.

Starostov obcí, primátorov miest a poslancov obecných, mestských, a v prípade Bratislavy a Košíc aj miestnych zastupiteľstiev môžu v obecných voľbách voliť všetci, ktorí v mestách a obciach majú trvalý pobyt, občania SR aj cudzinci, ak majú aspoň 18 rokov.

Voličské právo si v obecných voľbách môže po prvý raz v živote uplatniť približne 55 500 prvovoličov, čo je 1,25 percenta z celkového počtu 4,45 milióna oprávnených voličov.

Prvovoliči

Počet prvovoličov, ktorí už v iných voľbách volili, ale vo voľbách do orgánov samosprávy obcí môžu voliť po prvý raz, sa odhaduje na 227-tisíc, a to je 4,17 percenta z celkového počtu oprávnených voličov.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. Pri obecných voľbách sa dá voliť iba v mieste trvalého bydliska.

Neexistuje tu voličský preukaz, keďže v každom meste a obci si voliči vyberajú z iných kandidátov. Voliť sa dá na základe občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.



Novembrové komunálne voľby budú prvé, ktoré sa riadia novou volebnou legislatívou. O voľbách na webstránke http://www.minv.sk/?volby-oso2018 podrobne informuje Ministerstvo vnútra SR.