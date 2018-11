Niektoré orgány ministerstva školstva by mali podľa SaS zrušiť

Kontrolný úrad mal poukázať na nehospodárnosť organizácií ministerstva školstva.

4. nov 2018 o 11:20 SITA

BRATISLAVA. Počet organizácií ministerstva školstva treba znížiť a najmä sfunkčniť.

Myslí si to poslanec Národnej rady SR a tímlíder SaS pre školstvo Branislav Gröhling, ktorý zároveň pripomína, že najnovšie neefektívne a nehospodárne konanie týchto organizácii potvrdil aj Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR.

Preto poslanec vyzval ministerku školstva Martinu Lubyovú, aby začala riešiť "prebujnené byrokratické organizácie" vo svojom rezorte.

„Rezort školstva má 17 organizácií, ktoré stoja štát nemalé peniaze. Mnohé z nich nepomáhajú zlepšovať školstvo, mali by zaniknúť a zvyšné je treba sfunkčniť,“ myslí si Gröhling.

Kontrolný úrad sledoval štyri organizácie

Poslanec SaS pripomenul, že NKÚ sledoval štyri takéto organizácie ministerstva školstva (Štátny pedagogický ústav, Metodicko-pedagogické centrum, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) a Štátny inštitút odborného vzdelávania).

Podľa neho NKÚ poukázal na nehospodárne konanie, navyšovanie položiek na mzdy, zvyšovanie počtu zamestnancov, neschopnosť vyhodnotiť plnenie úloh a vyčísliť konkrétne náklady (okrem NÚCEM).

„Po Analýze činností ministerstva školstva z roku 2010 je to ďalšia správa, ktorá kritizuje fungovanie organizácií rezortu školstva, pritom rozpočty mnohých z nich sa každým rokom zvyšujú, no na kvalite školstva sa to neodráža. Práve naopak, výsledky našich žiakov v testoch PISA kontinuálne klesajú,“ uviedol Gröhling.

Aktivity mnohých organizácií sa podľa Gröhlinga prekrývajú, a preto by mali byť zlúčené, iné sa spájajú s podozrivým využívaním eurofondov.

"Bolo tak v prípade Národného ústavu celoživotného vzdelávania, ktorý zodpovedal za 28-miliónový projekt, ktorý Brusel odmieta preplatiť pre podozrenia z finančných podvodov," povedal poslanec a dodal, že táto organizácia by mala byť zrušená.

„Kontrola NKÚ je len ďalším potvrdením, že v rezorte školstva sa zbytočne strácajú peniaze a že priamo riadené organizácie školstva je treba dať do poriadku. V školstve chýba priveľa peňazí na to, aby sme si mohli dovoliť nimi takto mrhať. Vyzývam preto Martinu Lubyovú, aby na zistenia NKÚ reagovala a začala so zlučovaním a rušením priamo riadených organizácií,“ uzavrel poslanec.

NKÚ poukázal na rizikové správanie

Podľa NKÚ organizácie regionálneho školstva musia byť pod väčším drobnohľadom ministerstva školstva.

Ako agentúru SITA informoval hovorca NKÚ Marek Papajčík, úrad sa pozrel na niektoré rozpočtové inštitúcie, ktoré organizačne, metodicky a koncepčne vykonávajú jeho správu a ich spoločným zriaďovateľom je rezort školstva.

Kontrolnú akciu urobil NKÚ za roky 2015 až 2017 v štyroch vybraných rozpočtových organizáciách, ktoré plnia úlohy ministerstva v oblasti regionálneho školstva.

Ide o Metodicko-pedagogické centrum, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Štátny inštitút odborného vzdelávania a Štátny pedagogický ústav.

NKÚ zistil, že kontrolovaným organizáciám nepostačovali schválené finančné prostriedky na všetky kľúčové aktivity, ktoré mali plniť.

Pôvodné rozpočty sa počas roka viackrát navyšovali, niekedy až viac ako o štyristo percent.

Na základe tohto postupu tak organizácie prijímali záväzky, ktoré neboli kryté rozpočtom, čo je v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách.

Takéto dodatočné dofinancovanie naviac vedie podľa NKÚ k riziku nehospodárneho vynakladania finančných prostriedkov a narušenia plynulého fungovania organizácie.