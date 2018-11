Z vyšetrovania Kuciakovej vraždy unikajú informácie, inšpekcia to nerieši

Úniky treba podľa českých vyšetrovateľov riešiť.

4. nov 2018 o 17:34 Roman Cuprik

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. Policajný zásah proti obvineným z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej museli podľa policajného prezidenta Milana Lučanského urýchliť, pretože unikli informácie o ich sledovaní. Aj o dátume plánovaného zásahu už vedelo niekoľko novinárov. Po zatknutí sa zase médiá dozvedeli, ako vypovedal jeden z obvinených, neskôr sa do médií dostala aj údajná výpoveď bývalého príslušníka SIS Petra Tótha k tejto kauze.

Polícia aj prokuratúra sa na úniky informácií z policajného spisu dlhodobo sťažujú ale nezdá sa, že by s tým niečo robili. Inšpekcia ministerstva vnútra zatiaľ ani nezačala preverovať vyšetrovateľov a prokuratúra sa pri otázke, či možné úniky z vlastných radov nejako vyšetrujú, vyhla odpovedi.

Prečítajte si tiež: Okrem Kočnera si nechávala veštiť aj Zsuzsová, úloha veštice je nejasná

Takéto masívne úniky informácií najmä pred zaistením podozrivých osôb môžu pritom viesť napríklad k strate dôkazov pri domových prehliadkach. Príslušné orgány by sa mali snažiť zistiť, kto tie informácie vynáša von, hovorí bývalý český vyšetrovateľ Robert Šlachta. Ten stál za vyšetrovaním kauzy českého expremiéra Petra Nečasa.

„Únik informácií je taký veľký nešvár, že by to malo byť samozrejmé. Je veľmi dôležité, aby sa to nedialo,“ hovorí Šlachta.

Vynášači môžu byť na viacerých miestach

K informáciám z vyšetrovacieho spisu sa okrem policajtov dostane viacero ľudí. Súhlas s takým policajným zásahom, ako prebehol koncom septembra v Kolárove, musí napríklad odobriť prokurátor. Súd zase nariaďuje domovú prehliadku.