V utorok popoludní bude Danko čeliť odvolávaniu

Návrh podpísalo takmer štyridsať poslancov.

4. nov 2018 o 13:12 SITA

BRATISLAVA. Mimoriadna schôdza Národnej rady SR bude v utorok 6. novembra o 13:00, zvolal ju podpredseda parlamentu Béla Bugár (Most-Híd).

Predseda NR SR Andrej Danko schôdzi nebude predsedať, pretože schôdza sa týka jeho osoby.

Zavážila kauza Dankovej rigorózky

„K zlobe opozície a trestným oznámeniam pani Nicholsonovej (podpredsedníčka NR SR za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová, pozn. SITA) by som chcel poukázať na múdru vetu prezidenta ČSR: „Rozčilení není program“ (T. G. Masaryk, pozn. SITA). A na ich výčitky k mojim zahraničným cestám zasa dodávam, že do Ruska budem chodiť, aj keby celá opozícia skočila do Dunaja,“ uzavrel Danko.

Demokratická opozícia v zastúpení politických strán a hnutí Sloboda a Solidarita (SaS), Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sme rodina – Boris Kollár a skupina nezaradených poslancov v piatok podala návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze s cieľom odvolať Danka z funkcie predsedu NR SR.

Pod návrh sa podpísalo 39 zákonodarcov. Opozičné sily sú presvedčené, že Danko v súčasnosti nemá čo hľadať vo funkcii predsedu parlamentu.

Dôvodom je najmä kauza utajenia rigoróznej práce, na základe ktorej Danko nadobudol titul JUDr., ale tiež neakceptovateľné konanie predsedu NR SR, ktorým účelovo bráni prijatiu Bezpečnostnej stratégie SR a Obrannej a vojenskej stratégii SR v NR SR.

"Medializácia utajenej rigoróznej práce Andreja Danka vyvolala nielen na strane opozície, ale aj verejnosti, vážne pochybnosti o spôsobe nadobudnutia jeho titulu. Existujú vážne indície, že jeho záverečná práca môže byť plagiátom. Predseda SNS svojím správaním spôsobuje hanbu nielen NR SR a samotnej funkcii druhého najvyššieho ústavného činiteľa SR, ale aj vysokým školám, vysokoškolským študentom a Slovenskej republike," uvádza opozícia v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA poskytol hovorca SaS Róbert Buček.

Podľa opozície Slovenská republika nemá do dnešného dňa prijatú bezpečnostnú, obrannú a vojenskú stratégiu napriek tomu, že ju vláda vlani v októbri schválila.

Danko ani jeden z týchto dokumentov na rokovanie parlamentu nezaradil. Svojím konaním tak podľa opozičných strán bráni riadnemu chodu ústavných orgánov a plneniu ich úloh, ktoré má NR SR v tejto oblasti.

Opozícia teda trvá na tom, že takýto morálne zdevastovaný človek nemôže zastávať funkciu druhého najvyššieho ústavného činiteľa krajiny, predsedu NR SR.

Koalícia zrejme schôdzu nepodporí

Otázkou však zostáva, či poslanci v úvode rokovania zahlasujú za program schôdze v dostatočnom počte, aby zasadnutie mohlo pokračovať.

Na otázku, či poslanci poslaneckých klubov Most-Híd a Smer zahlasujú za program schôdze, hovorkyňa koaličnej strany Most-Híd Klára Debnár uviedla, že "zatiaľ nevideli relevantné dôkazy, na základe ktorých by túto iniciatívu mali podporiť".

"Dokiaľ sa naša opozícia nevysporiada s tým, že niektorí jej členovia a kandidáti sa stretávajú a obhajujú dvakrát právoplatne odsúdených vrahov, vôbec takýto návrh nebudem brať vážne," uviedol podpredseda NR SR za Smer Martin Glváč.