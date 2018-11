Prvá republika dala ženám právo voliť, Slováci ho chceli len pre Češky

Desať správ, ktoré zaujali cudzincov.

5. nov 2018 o 9:59 SLOVAK SPECTATOR

1. Kandidát na primátora Ján Mrva chce strojnásobiť počet bezpečnostných kamier v meste. Moving the Foreigners' Police to Vajnory is an improvement

2. Na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti študovali aj mnohí Slováci. Čo si myslia známi absolventi o jej sťahovaní do Viedne? Alumni of CEU about its ousting: It was a matter of time

3. Takto sa utečenci môžu stať dobrými susedmi: Refugees need a chance to become real neighbours

4. Za sto rokov sa z poväčšine neuvedomelého slovenského ľudu stal národ, ktorý vyjde do ulíc, keď treba brániť demokraciu: What would Štefánik say?

5. Tá Kanada, na ktorú som sa tešil, už neexistuje, píše Tom Nicholson: The Canada I looked forward to no longer exists

6. Začal sa mesiac fotografie a tešiť sa môžete aj na koncert Georgea Portera: Top 10 events in Bratislava

7. Slovensko poskytne dočasný domov utečencom: Slovakia to temporarily take 250 refugees

8. Cesta k spravodlivosti je dlhá, píše Scott Griffen z Medzinárodného tlačového inštitútu: Smother impunity before it can breathe

9. Pripomeňte si, aké boli oslavy storočnice: Slovaks celebrated the centenary of the Declaration of Slovak Nation – with Czechs

10. Československo dalo ženám volebné právo, Slováci ho navrhovali len pre Češky. Czechoslovakia was progressive about women's voting rights

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.