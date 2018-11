Poslanec Fico na Kube dohadoval medzivládnu dohodu

Projekty našich firiem prispievajú k znečisťovaniu Kuby, tvrdí aktivistka.

5. nov 2018 o 19:59 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Poslanec a šéf Smeru Robert Fico a jeho stranícky kolega Ľuboš Blaha boli minulý týždeň na Kube lobovať za šesticu slovenských energetických firiem a štátnu Eximbanku.

V reakcii na otázky SME k obchodnému cieľu kubánskej návštevy to v pondelok na blogu SME napísal sám Fico.

"Slovenské firmy majú reálne ťažkosti s financovaním svojich projektov alebo s poistením úverov. A to bol hlavný dôvod mojej návštevy na Kube," napísal.

Na Kube podľa vlastných slov predstavil riešenie, ako by mohli by lepšie financované a poistne kryté projekty slovenských firiem. Využívať chce na to aj prostriedky zo štátneho rozpočtu.

Doteraz nie je jasné, kto Ficovi s Blahom platil cestu. Hoci ide o poslancov, nejde o oficiálnu cestu Národnej rady. Otázkou je tiež, prečo tento lobing robí predseda politickej strany, a nie ministerstvo hospodárstva.

Biznis za 200 miliónov eur

Fico bol na Kube podľa vlastných slov dotiahnuť medzivládnu dohodu medzi Slovenskom a ostrovnou krajinou, ktorá umožňuje, aby sa rozpočty obidvoch krajín mohli podieľať na zabezpečení dostatočného a bezpečného financovania projektov súkromných firiem.