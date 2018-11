Zhorel krov aj drevené stropy. Kuneradský zámok sa dá zachrániť, hovoria pamiatkari

Pamiatkari kontrolovali zhorenisko.

5. nov 2018 o 18:35 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Kuneradský zámok je výrazne poškodený, dá sa však zachrániť, myslí si riaditeľ Krajského pamiatkového úradu v Žiline Miloš Dudáš. V pondelok sa boli pamiatkari pozrieť na to, v akom stave zanechal požiar spred dvoch týždňov túto národnú kultúrnu pamiatku.

„Zhorel krov a drevené stropy. Veľa z tých prvkov však už nebolo pôvodných, ale vynovených po prvom požiari z roku 1944,“ hovorí Dudáš. V roku 1944 podpálili vtedajšie sídlo partizánskeho štábu nacistickí vojaci. Vnútro zámku je dnes plné zhorených častí strechy aj sutiny z komínov, ktoré museli hasiči pri hasení zbúrať.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Vlastník zámku, ktorým je spoločnosť Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, si pre istotu nechal spracovať statický posudok. Podľa Dudáša by však statika stavby nemala byť porušená tak, aby sa zámok nedal obnoviť.

Prečítajte si tiež: Pamiatkari naliehajú na záchranu Kuneradského zámku, ten už druhý raz zhorel

„Statici by mali brať do úvahy aj to, že zámok je národná kultúrna pamiatka a nie nejaká obyčajná garáž,“ tvrdí šéf pamiatkarov s tým, že na to existujú špecifické normy. Relatívne nedotknutý je napríklad suterén zámku, prízemie, ale aj časť výzdoby na fasáde.

Úmyselný požiar

V súvislosti s požiarom zo soboty 20. októbra začala žilinská polícia trestné stíhanie pre zločin poškodzovania cudzej veci. Existuje podozrenie, že zámok niekto zapálil úmyselne.

Požiar vznikol len tri dni potom, ako si jeho majiteľ prevzal od pamiatkarov oznámenie, že sa chystajú na kontrolu. Predseda predstavenstva rajeckoteplických kúpeľov Zdenek Miškolci pred týždňom pre SME odmietol, že by kúpele mali s požiarom niečo spoločné.

„Raz spálené spáliť druhý raz nemá predsa nijaký zmysel. Nemáme na to uzatvorené ani žiadne poistky. My sami sme podali trestné oznámenie na neznámeho páchateľa,“ vysvetľoval. Reakciu na pondelkovú kontrolu pamiatkarov sa denníku SME získať nepodarilo, Miškolci telefón nedvíhal, na SMS odpísal, že sa vyjadrí v utorok.