Vláda schválila Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Vláda odobrila návrh zákona o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu. Potrebu prijatia novej legislatívy odôvodňuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR tým, že je nutné zosúladiť právnu úpravu v oblasti strelných zbraní a streliva na civilné použitie v rámci Slovenskej republiky. V prípade schválenia návrhu Národnou radou SR bude účinný od 1. apríla 2019. Po novom v prípade zavedenia do praxe budú musieť nové zbrane a ich výrobcovia splniť zákonom stanovené parametre. Každá zbraň musí byť riadnym spôsobom označená výrobným číslom, čo platí aj v prípade streliva.

Centrum právnej pomoci v najbližších rokoch zefektívni svoje fungovanie aj svoju komunikáciu s verejnosťou. Použiť chce na to najmä eurofondy. Vyplýva to z návrhu koncepcie činnosti centra, ktorý schválila vláda. Podľa centra však bude zároveň potrebné upraviť legislatívu a prehodnotiť odmeňovanie jeho zamestnancov. Centrum v koncepcii uvádza, že bojuje s viacerými problémami. Ide napríklad o personálnu poddimenzovanosť, nedostatočné odmeňovanie zamestnancov, nízky stupeň informatizácie, alebo nejednotné metodické postupy a nástroje. Tieto problémy sa podľa centra v roku 2017 zásadne prehĺbili, keďže im v súvislosti so zavedením takzvaného osobného bankrotu pribudla agenda.