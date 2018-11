Koalícia nepodporila program, Danka odvolávať nebudú

Za program mimoriadnej schôdze zahlasovalo len 64 poslancov.

6. nov 2018 o 13:08 (aktualizované 6. nov 2018 o 14:11) tasr

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. Predseda Národnej rady Andrej Danko (SNS) nebude čeliť opozičnému pokusu o odvolanie z funkcie.

Za program mimoriadnej schôdze totiž v utorok zahlasovalo len 64 poslancov zo 139 prítomných.

Väčšina Mosta-Híd sa zdržala

Danko mal čeliť odvolávaniu, lebo nevyhovel apelu SaS, aby do týždňa zverejnil svoju rigoróznu prácu, vďaka ktorej získal v roku 2000 titul JUDr.

Prečítajte si tiež: Danko chce nový program podľa Orbánovho Fideszu

Schválenie programu nepodporil nikto z koalície.

Proti boli poslanci Smer a SNS, väčšina členov Mosta-Híd sa zdržala.

Proti boli aj nezaradení Peter Marček, Martina Šimkovičová a Rastislav Holúbek. Za program rokovania hlasovali poslanci SaS, OĽaNO, Sme rodina, ĽSNS aj zvyšní nezaradení.

Opozícia sa nevzdáva a schôdzu bude svojimi podpismi iniciovať opäť.

Ďuriš Nicholsonová hovorí o zbabelcoch

Podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová po hlasovaní vyhlásila, že koalícia sa zachovala ako banda zbabelcov, ktorí kryjú podvodníka.

"Inak to neviem povedať. To sú tí chlapi, ktorí sa bijú do pŕs, ale keď ide o to, aby dali možnosť diskutovať, tak sú jednoducho strachom celí bez seba," povedala v utorok Ďuriš Nicholsonová.

Takisto upozornila na to, že pod rigoróznou prácou je podpísaný Juraj Danko, meno Andrej je len v nejakej poznámke.

Takisto upozornila na to, že rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici kandiduje v komunálnych voľbách a vyzvala ho, aby odstúpil.

Líder Sme rodina Boris Kollár podotkol, že politik je v súčasnosti medzi ľuďmi nadávka. "Politik by mal byť vzorom písaných a nepísaných pravidiel. Ak ľudia vidia, že pravidlá nedodržiava politik, ako ich majú dodržiavať oni?" pýtal sa.

Podľa Jána Budaja (OĽaNO) Danko premeškal šancu prísť a vysvetliť pochybnosti okolo jeho rigoróznej práce. "Opozícia neprestane žiadať túto prácu, kým sa vec nevyjasní. NR SR nemôže viesť podvodník," vyhlásil.

Aj iné dôvody

Nicholsonová videla aj iný dôvod na odvolanie. Podľa nej sú to Dankove proruské ambície, ktoré sú v príkrom rozpore so zahraničnou politikou Slovenska.

"Zároveň sa prihlásil k orbánovskej politike a volá po centralizácii moci. To je neprípustné," povedala Ďuriš Nicholsonová.

Ďalšou príčinou, pre ktorú mal byť Danko odvolávaný, je, že šéf SNS podľa opozície účelovo bráni prijatiu Bezpečnostnej stratégie a Obrannej a Vojenskej stratégie v parlamente.