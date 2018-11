Koalícia sa zľakla diskusie o Dankovi, opozícia zvolá novú schôdzu

Lucia Ďuriš Nicholsonová vyzvala rektora Univerzity Mateja Bela, aby sa vzdal kandidatúry v komunálnych voľbách.

6. nov 2018 o 13:48 (aktualizované 6. nov 2018 o 14:22) SITA, TASR

BRATISLAVA. Vládna koalícia sa zachovala ako banda zbabelcov, ktorí kryjú podvodníka.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Po tom, čo koaliční poslanci neumožnili otvorenie mimoriadnej schôdze k odvolaniu Andreja Danka z postu predsedu Národnej rady (NR) SR aj pre pochybnosti o jeho rigoróznej práci, to vyhlásila podpredsedníčka NR SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Opozícia zvolá novú schôdzu

Schválenie programu mimoriadnej schôdze nepodporil nikto z koalície. Proti boli poslanci Smeru-SD a SNS, väčšina členov Mosta-Híd sa zdržala. Proti boli aj nezaradení Peter Marček, Martina Šimkovičová a Rastislav Holúbek.

Prečítajte si tiež: Poslanci neschválili program, Danka odvolávať nebudú

Za program rokovania hlasovali poslanci SaS, OĽaNO, Sme rodina, ĽSNS aj zvyšní nezaradení.

Opozícia sa nevzdáva a schôdzu bude svojimi podpismi iniciovať opäť

"Inak to neviem povedať. To sú tí chlapi, ktorí sa bijú do pŕs, ale keď ide o to, aby dali možnosť diskutovať, tak sú jednoducho strachom celí bez seba," povedala v utorok Ďuriš Nicholsonová.

Chýba podpis Andreja Danka

Takisto upozornila na to, že pod rigoróznou prácou je podpísaný Juraj Danko, meno Andrej je len v nejakej poznámke.

"Prácu by si mal podpisovať sám študent. Ako sa môže stať, že je ako autor podpísaný Juraj Danko? Tak kto písal prácu, ktorú UMB ešte v ten deň utajila?" pýtala sa podpredsedníčka NR SR s tým, že JUDr. Juraj Danko skutočne existuje a žije v Banskej Bystrici.

Rektor kandiduje v komunálnych voľbách

Takisto upozornila na to, že rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici kandiduje v komunálnych voľbách a vyzvala ho, aby odstúpil.

Prečítajte si tiež: SaS: Vedenie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici by malo odstúpiť

"Dokáže rektor zapredať meno UMB za flek v zastupiteľstve?" uviedla Ďuriš Nicholsonová.

Hiadlovského preto vyzvala, aby okamžite odstúpil z funkcie rektora za krytie možných podvodov v tejto škole,

"Ak to neurobí, vyzývam Akademický senát, aby sa s tým vysporiadal. A vyzývam Akreditačnú komisiu, aby sa začala zaoberať akreditáciou udelenou UMB," dodala.

Opozícia neprestane žiadať Dankovu prácu

Líder Sme rodina Boris Kollár podotkol, že politik je v súčasnosti medzi ľuďmi nadávka. "Politik by mal byť vzorom písaných a nepísaných pravidiel. Ak ľudia vidia, že pravidlá nedodržiava politik, ako ich majú dodržiavať oni?" pýtal sa.

Podľa Jána Budaja (OĽaNO) Andrej Danko premeškal šancu prísť a vysvetliť pochybnosti okolo jeho rigoróznej práce.

"Opozícia neprestane žiadať túto prácu, kým sa vec nevyjasní. NR SR nemôže viesť podvodník," vyhlásil.