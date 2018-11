Slovensko musí podľa Pellegriniho zintenzívniť prípravy na tvrdý brexit

Vládni experti pripravia správu k scenárom brexitu, na základe ktorej bude Slovensko postupovať.

6. nov 2018 o 18:12 SITA

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. Nielen Európska komisia, ale aj Slovensko musí zintenzívniť svoje aktivity na prípravu tvrdého brexitu.

Po stretnutí s hlavným vyjednávačom EÚ pre brexit Michelom Barnierom to v utorok povedal predseda vlády Peter Pellegrini.

Vláda má expertov pre brexit

Prečítajte si tiež: Dohoda o brexite je podľa hlavného vyjednávača takmer hotová

Pre Slovensko bude podľa premiéra dôležitá situácia slovenských občanov žijúcich, pracujúcich a študujúcich v Spojenom kráľovstve, dopady na dopravu a priemysel.

Tvrdý brexit ale viac poškodí Britániu ako európsku dvadsaťsedmičku, dodal Pellegrini s tým, že Slovensku sa hospodársky darí, dôsledky tvrdého brexitu by pre nás neboli dramatické.

Zároveň ale ocenil Barnierovu prácu a dúfa, že napokon sa budeme môcť tešiť z dohody.

Informoval, že expertná vládna skupina pre brexit pripraví informáciu o scenároch odchodu Veľkej Británie a na základe toho zaviažu dotknuté ministerstvá k ďalším aktivitám.

"Naším záujmom je ale naďalej udržanie jednotného trhu so všetkými štyrmi slobodami – tovaru, služieb, kapitálu a ľudí," vyhlásil Pellegrini.

Prečítajte si tiež: Môj alebo žiadny návrh, varuje Mayová pred brexitom

„Cení sa jednota, ani jedna z krajín neskĺzla k individuálnym rokovaniam. Toto nám dáva silu a nádej, že budeme schopní presadiť naše požiadavky. Stojíme na strane Írska, urobíme všetko pre to, aby nevznikla tvrdá hranica. Aj keď rokovania sú komplikované aj vzhľadom na to, že britská premiérka Theresa May nemá takú väčšinu, ktorá by bola schopná schvaľovať jednotlivé alternatívy, čo značne komplikuje progres,“ dodal Pellegrini po stretnutí s Barnierom, ktorý rokoval aj s ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom.

Vyjednávač pre brexit je na turné

Prečítajte si tiež: Lajčák je presvedčený, že sa dohoda o brexite zrodí včas

Po návšteve Bratislavy smeruje do fínskych Helsínk, keďže sa teraz stretáva s premiérmi európskych krajín.

Michel Barnier priznal, že vyjednávanie o brexite je veľmi negatívne, keďže nikto nebol schopný preukázať, akú pridanú hodnotu bude mať brexit. Situáciu nazval hrou, v ktorej obe strany prehrajú (lose-lose game).

Ako ďalej informoval, chce dospieť k dohode so Spojeným kráľovstvom, nie k dohode proti Spojenému kráľovstvu. Zároveň zdôraznil, že nie je nejakým anonymným vyjednávačom z Bruselu, ale vyjednávačom každej jednej členskej krajiny, čiže aj Slovákov.

Brexit koncom marca 2019

Je jasné, že Británia odchádza z Únie 29. marca 2019. Dohoda sa pôvodne mala vyrokovať do októbra, aby ju stihli členské štáty aj Európsky parlament schváliť.

Keďže tento scénar je už nereálny, čoraz viac sa hovorí o záložnom riešení (tzv. backstop).

To by znamenalo, že by ostala celá Veľká Británia v colnej únii, pričom by však mala právo rokovať o vlastných obchodných dohodách, čo ako člen EÚ nemá.

Hovorí sa, že by toto mohlo platiť do konca roka 2021. Tu Barnier povedal, že backstop by nemal mať konečný dátum, ale mal by platiť, pokým sa nenájde finálne riešenie.

„Potrebujeme mať istotu, že nebude existovať pevná, striktná hranica s Írskom. Pokiaľ nebude dohodnutý tento záložný plán, nebude uzavretá dohoda,“ povedal Barnier.

Témou brexitu sa zaoberali lídri aj na októbrovom summite v Bruseli. Vtedy k žiadnemu pokroku nedošlo.

Otázna je aj budúcnosť mimoriadneho novembrového summitu. Ten navrhol koncom septembra predseda Európskej rady Donald Tusk, má sa konať, ak by pokročili v otázke írskej hranice a mali sa na ňom doladiť detaily.