Chváli Tisa, má pripravovať školskú pomôcku o zločinoch komunizmu

Materiál pripraví aj historik Ivan Mrva.

9. nov 2018 o 18:38 Peter Kapitán

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. Takmer 25-tisíc eur zo štátnej dotácie zhltne tento rok mesačník Svedectvo. Okrem článkov o politických väzňoch komunistického režimu píšu jeho autori napríklad o tom, že Jozef Tiso bol vlastenec a že Slovenské národné povstanie nesplnilo svoj účel, prinieslo len rozvrat slovenského hospodárstva a ľudské obete.

Časopis vydáva organizácia Politickí väzni – zväz protikomunistických bojovníkov. Dotácie od ministerstva vnútra dostáva aj na svoju ďalšiu činnosť. Na rok 2018 získal zväz od štátu celkovo 80-tisíc eur. To je najviac za posledných šesť rokov.

Prečítajte si tiež: Ministerstvo nevie, na aké časopisy dáva peniaze

Na to, že magazín otvorene chváli odsúdeného vojnového zločinca Jozefa Tisa a Kotlebovu ĽSNS označuje za prvú autentickú pravicovú stranu, ktorá „bráni kresťanské hodnoty nášho štátu“, pritom denník SME upozornil už v polovici minulého roka.

Ministerstvo vnútra vtedy sľúbilo, že časopis preverí. Predstavitelia zväzu boli obsah dvakrát vysvetľovať. Úradníkov podľa podpredsedu zväzu Rafaela Rafaja presviedčali tým, že viac priestoru ako texty o vojnovej Slovenskej republike aj tak dostávajú obete komunizmu.

„Zástupcovia združenia boli dôrazne upozornení, aby dbali na objektívnosť a rešpektovanie princípov Slovenskej republiky. Po stretnutí sme žiadne podnety proti obsahu časopisu Svedectvo nedostali,“ uviedla Petra Frieseová z tlačového odboru ministerstva vnútra.

Chystajú učebnicu

Najnovšie Zväz protikomunistických bojovníkov inicioval prípravu metodickej pomôcky, ktorá má slúžiť žiakom základných škôl pri učení sa o obetiach komunizmu. Ako konkrétne by mala vyzerať, zatiaľ jasné nie je. Môže ísť o učebnicu, prezentácie, exkurzie alebo, napríklad, videá na tému zločiny komunizmu.

Spoluprácu na pomôcke zväz iniciatívne navrhol Štátnemu pedagogickému ústavu (ŠPÚ). Ten súhlasil.

„Diskutovalo sa o príprave metodického listu k zločinom komunizmu, neriešil sa pohľad členov organizácie na vojnovú Slovenskú republiku,“ napísala Renáta Vitková z komunikačného odboru ministerstva školstva, ktoré za ŠPÚ komunikuje, o stretnutí zástupcov ŠPÚ s predstaviteľmi zväzu.

V obsahu časopisu Svedectvo, ktoré zväz vydáva, ministerstvo školstva problém nevidí.

Učebnú pomôcku bude pripravovať ŠPÚ. So Zväzom protikomunistických bojovníkov sa však dohodol, že ten navrhne doplniť jedného člena do predmetovej komisie ŠPÚ pre dejepis. Práve tá by mala pomôcku vypracovať.