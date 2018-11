Rajtár doplnil trestné oznámenie v kauze Bonaparte

Rajtár odovzdal na prokuratúre schému prevodu bytov v Bonaparte.

7. nov 2018 o 12:26 SITA

BRATISLAVA. Poslanec Národnej rady za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Jozef Rajtár v stredu podal trestné oznámenie na Generálnej prokuratúre na skutky, ktoré sa stali v súvislosti s bytovým komplexom Bonaparte.

"Je to doplnenie oznámenia, ktoré som podával v júni tohto roka a spolu s trestným oznámením z júna 2016 to bude znamenať, že celý komplex Bonaparte od stavby až po finálny predaj bytov a všetky podvody na DPH budú kompletne zmapované a polícia a prokuratúra budú môcť s touto schémou pracovať a skutky naozaj komplexne vyšetriť," povedal Rajtár pred podateľňou Generálnej prokuratúry.

Prevody bytov v Bonaparte

Ako uviedol, celý prípad sa začal už v 1998, keď pôvodný vlastník pozemkov pod Bonaparte Stanislav Plutko začal s podnikateľom Ladislavom B. a ďalším spoločníkom stavať komplex.

"Stavba sa neobišla bez vratiek DPH, bola tam vratka 3,6 milióna, čo sa už vyšetruje, skúmajú sa múry stavby, materiály a to, či zodpovedajú nákladom. Toto dopĺňa júlové trestné oznámenie a je tu ukázané, ako všetky byty boli podivne prevádzané cez spriaznené firmy," podotkol.

Podľa poslanca Rajtára sa v prípade Bonaparte opakujú tri mená, a to Ladislav B., Stanislav Plutko a Marián Kočner.



Okresný súd Bratislava II dnes odsúdil podnikateľa Ladislava B. na päť rokov nepodmienečne, advokát Ladislava B. podal na mieste odvolanie.

"Dvanásť miliónov v keši vo Five star residence, kde si uplatnil neoprávnenú vratku takmer dva milióny. To je len malý čriepok z toho, čo on a spriaznené osoby napáchali," povedal Rajtár s tým, že Ladislav B. urobil len na firmu BL 202 v roku 2012 oveľa viac prevodov, nebolo to len spomínaných 12 miliónov.

"Celkovo to bolo 48 miliónov s neoprávnenou vratkou takmer osem miliónov. Ja som na to dával trestné oznámenie na konci minulého roka, to bude treba celé vyšetriť," povedal a dodal, že štát spolu prišiel na neoprávnených vratkách o desiatky miliónov eur.

Rajtár vidí podobnosť

Podľa Rajtára sa prevody bytov v Bonaparte robili podobne ako vo Five star residence.

Rajtár to považuje za opakovanú trestnú činnosť. A preto trest, ktorý dnes dostal Ladislav B. je mierny a časom sa bude musieť zvýšiť.

"Lebo opakujúca sa trestná činnosť je závažná," uviedol. Prevody bytov v Bonaparte sa podľa Rajtára uskutočňovali cez Privat banku skupiny Penta.

"Aby sa byty raz dali predať s prehnanou cenou, potom za euro. To ide dookola až kým sa na byte nevyberie neoprávnená DPH niekoľkokrát," vysvetlil.

Schéma prevodov

Rajtár v stredu na generálnej prokuratúre odovzdal podrobnú schému prevodov bytov v Bonaparte, na ktorej pracoval s tímom ľudí niekoľko rokov.

"Chcem apelovať na všetkých čestných vyšetrovateľov a prokurátorov, aby prípad dôkladne vyšetrili, aby vyšetrili všetky súvislosti, aj keď narazia na politické figúry," povedal s tým, že prípad súvisí sj s vraždou novinára Jána Kuciaka, ktorý o Ladislavovi B. písal.

"A my musíme pokračovať v jeho diele. Vyzývam, aby všetko bolo vyšetrené," vyhlásil.

"Snažím sa o to, aby sa to všetko vyšetrilo aj so všetkými osobami, ktorých sa to týka. Trest bude potom pre Ladislava B. vysoký," povedal. Podľa neho celý majetok, ktorý vlastní je všetko, "čo ukradol".