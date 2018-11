Maďarič: Ak chce Fico v politike ďalej pôsobiť presvedčivo, mal by sa presťahovať

V marci, keď ste odišli z postu ministra kultúry do parlamentu, ste povedali, že dôvod na odchod zo Smeru zatiaľ nevidíte a uvažovali by ste o ňom, ak by prišli nejaké veľmi vážne problémy alebo by Smer stratil potenciál byť ľavicovou alternatívou pre voličov. Čo sa stalo?

"Toto tvrdenie nevylučuje, že na môj odchod mohli byť aj iné dôvody. Začal som si uvedomovať, že pomaly na každej parlamentnej schôdzi nepodporujem čoraz viac koaličných návrhov. Politicky som sa začal cítiť ako schizofrenik, čo sa mi do budúcnosti zdalo neudržateľné."

Už v máji ste podporili napríklad opozičný návrh, aby minister obrany Gajdoš sprístupnil viac informácií o nákupe obrnených transportérov s odôvodnením, že išlo o racionálny návrh. Rovnako ste vtedy nehlasovali za koaličný návrh, aby Petra Krištúfková zo Sme rodina odišla z parlamentného výboru pre kontrolu vojenského spravodajstva pre vzťahy s mafiánmi. Čo bolo pri vašom rozhodovaní o odchode z koalície zlomovým momentom?

Marek Maďarič Bývalý minister kultúry a dlhoročný politik Smeru koncom októbra ohlásil odchod zo strany. Po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej odišiel z postu ministra, fungovanie strany kritizoval už niekoľko mesiacov predtým. V Národnej rade teraz pôsobí ako nezaradený poslanec.

"Poslednou kvapkou bolo, že predseda SNS, ktorého dnes v koalícii považujem za politika s hlavným slovom, označil za svoje politické vzory Viktora Orbána a Jaroslawa Kaczynského. Hovoril najmä o centralizovaní moci, čo narúša jednu z hodnôt, ktorú Smer vždy garantoval.

Akokoľvek sa pozeráme na pôsobenie Smeru, ani v období, keď vládol sám, neprekročil základný demokratický rámec a Slovensko ešte hlbšie integroval do Európskej únie. Obyčajní ľudia možno až tak nevnímajú dôležitosť zahraničnej politiky, ale čím je štát menší, tým dôležitejšia je jeho čitateľnosť a spoľahlivosť v rámci zahraničnopolitickej orientácie. Vyhlásenia pána Danka koaliční partneri nijako neodmietli a vtedy som si povedal, že v takejto koalícii už nechcem byť."

Podľa čoho súdite, že Danko má v koalícii hlavné slovo?

"Určuje témy, predkladá návrhy, ktoré koaliční partneri podporujú napriek tomu, že vidia ich problematickosť, alebo opakovane útočí na popredných politikov z iných strán, napríklad Miroslava Lajčáka, Katarínu Cséfalvayovú, v minulosti na Luciu Žitňanskú aj na mňa. Necítim, že by sa ich materské strany zastali.

Po odchode Roberta Fica z postu premiéra dominuje Danko možno ešte viac. Viem si predstaviť, že novému premiérovi záleží na tom, aby preukázal schopnosť udržať túto vládu a to je o dôvod viac byť opatrný k vyhláseniam, ktoré by za iných okolností namietal."

Čo vidíte za ústupkami partnerov Dankovi?