Kampaň pred komunálnymi voľbami sa skončila, plynie moratórium

Zákaz platí aj pre volebný deň.

8. nov 2018 o 7:09 (aktualizované 8. nov 2018 o 9:08) SITA

BRATISLAVA. Kampaň pre sobotňajšie komunálne voľby 2018 sa skončila, plynie volebné moratórium. Počas neho je zakázané viesť volebnú kampaň akýmkoľvek spôsobom. Zákaz platí aj pre volebný deň. Už takmer dva týždne je zakázané zverejňovať aj prieskumy verejnej mienky.

Komunálne voľby sa uskutočnia 10. novembra, voliť sa má v 6021 volebných okrskoch. Starostov, primátorov a poslancov si má vyberať 2926 obcí vrátane mestských častí Bratislavy a Košíc.

Za porušenie moratória sú pokuty

Moratórium sa týka aj médií, ktoré podľa zákona o volebnej kampani nesmú zverejňovať informácie o kandidátoch na funkcie do orgánov územnej samosprávy v ich prospech alebo neprospech 48 hodín pred začiatkom volieb a v deň konania volieb, až do skončenia hlasovania, teda od štvrtka od 07:00 do soboty 10. novembra do 22:00.

Porušenie zákonných pravidiel zo strany vysielateľov sankcionuje Rada pre vysielanie a retransmisiu. Ide o vysielanie televízií, rádií, ale aj internetových vysielateľov a poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.

Rada uloží pokutu, ak vysielateľ vysiela v rozpore s povinnosťami stanovenými vo volebnom zákone, čo zahŕňa aj porušenie volebného moratória. V prípade televízneho vysielateľa môže byť pokuta od 663 do 66 387 eur a v prípade rozhlasového vysielateľa od 99 do 19 916 eur, uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa RVR Lucia Michelčíková.

„Pokutu môže rada uložiť aj bez predchádzajúceho upozornenia“, teda finančnému postihu nemusí predchádzať nefinančná sankcia - upozornenie na porušenie zákona.

V prípade ďalších foriem vedenia kampane rozhoduje štátna volebná komisia.

Ako pre agentúru SITA uviedla riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra (MV) SR Eva Chmelová, „za porušenie volebného moratória ukladá sankcie Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Pokiaľ ide o bilbordy, tie netreba prelepovať, avšak nie je možné vylepovať nové. Pokiaľ ide o iné formy vedenia volebnej kampane, tieto sú zakázané. Štátna komisia posudzuje porušenie zákona a ukladá pokuty podľa okolností konkrétneho prípadu.“

Prieskumy sa nesmú zverejňovať už dva týždne pred Komunálnymi voľbami 2018

Rada pre vysielanie a retransmisiu monitoruje od soboty 20. októbra dodržiavanie zákonnej úpravy vysielania v čase volebnej kampane a počas volieb do orgánov samosprávy obcí.

Rada konkrétne monitoruje 24 pravidelne vysielaných a špecializovaných predvolebných programov, z nich 10 televíznych a 14 rozhlasových na piatich televíznych staniciach a v šiestich rozhlasových staniciach, doplnila pre SITA Michelčíková. Pripomenula, že rada kontroluje vysielanie aj na základe podnetov a sťažností od občanov.

Dva dni pred konaním volieb je vysielanie diskusných programov zakázané, rovnako tak vysielanie informácií v prospech alebo neprospech kandidátov. Volebné moratórium platí až do skončenia hlasovania. Tento zákaz platí aj pre iné typy médií.

Licenčná rada pripomína, že obmedzenia už druhý týždeň platia aj pre zverejňovanie výsledkov volebných prieskumov. Tie je zakázané publikovať 14 dní pred voľbami až do skončenia hlasovania. Posledným dňom na zverejňovanie výsledkov prieskumov bol 26. október.

Vysielanie politickej reklamy v rozhlase a televízii je v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí zakázané.

Právo voliť majú štyri milióny voličov

Právo voliť majú vyše štyri milióny voličov. Hlasovať môžu nielen občania Slovenska, ale aj cudzinci. Preferovaným kandidátom odovzdávajú voliči krúžky na hlasovacom lístku.

Predtým, než voliči odovzdajú hlas preferovaným kandidátom na poslancov, mali by si pozorne prečítať hlasovací lístok. Bude na ňom totiž uvedený maximálny počet poslancov, koľkých môžu vo svojom obvode voliť.

V prípade starostu či primátora vyberajú len jedného kandidáta.