Gál predloží upravený návrh zákona o zaistení majetku

Gál z návrhu odstráni prvky, s ktorými neboli koaliční partneri stotožnení.

8. nov 2018 o 16:48 SITA

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) predloží nový návrh zákona o zaistení majetku. Potvrdila to hovorkyňa rezortu Zuzana Drobová.

Pôvodný návrh stiahol Gál v septembri z rokovania parlamentu v druhom čítaní, koaliční partneri mali k nemu výhrady.

Prečítajte si tiež: Kočnerovci Technopol ďalej previesť nesmú. Prečo to aj tak skúšajú

"Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku má predstavovať technické vylepšenie toho všetkého, čo už jestvuje," povedal Gál s tým, že nový návrh upraví to, ako sa bude nakladať so zaisteným majetkom.

Šéf rezortu z návrhu zákona odstráni veci, s ktorými neboli koaliční partneri stotožnení.

"Keďže som mal a stále mám ambíciu, aby sme zabezpečili efektívne zaistenie majetku, odčleníme všetky problematické návrhy, ktoré sa k tomuto zákonu nazhromaždili," vysvetlil Gál.

Zákon má podľa ministra predstavovať technické vylepšenie toho všetkého, čo už funguje.

"Odstránia sa rozpory v tom, kto, kedy, za akých podmienok môže zaistiť majetok, čo so zaisteným majetkom, ktorý podlieha rýchlej skaze, čo so zaisteným majetkom, v prípade ktorého k zaisteniu nemalo dôjsť a dochádza tým k škodám. Zákon bude podrobnejšie deklarovať, ktorý štátny orgán má akým spôsobom nakladať so zaisteným majetkom," spresnil.

Prečítajte si tiež: Správa o polícii: falšovanie štatistík, tresty a cenzúra pri politických kauzách

Gál tiež pripomína, že právna úprava zaistenia majetku už existuje. "Už teraz máme v právnom poriadku možnosti zaistenia majetku. Neznamená to, že takáto právna úprava vôbec nejestvuje a nemáme páky na organizovaný zločin, pochybné prevody majetku," uviedol.

Minister má zákon predložiť v novej podobe, legislatívny proces sa tak začne odznovu. "Budem hľadať také riešenia u koaličných partnerov, aby sme zákon mohli prijať," uzavrel Gál.