Čo skúsená kanadská turistka miluje na našich horách? (anglický podcast)

Spectacular Slovakia: Cudzinci v cestovateľskom podcaste rozprávajú o svojich skúsenostiach na Slovensku.

9. nov 2018 o 9:35 Michaela Terenzani

Kanaďanka Naomi Hužovičová sa narodila v Rocky Mountains, no pred štrnástimi rokmi sa presťahovala, na Slovensko na úpätie Malých Karpát. V podcaste rozpráva o obľúbených miestach v slovenských horách a podelí sa aj o svoje tipy na túry, kam nechodia davy. Vo svojom rozprávaní vás okrem iného zavedie k svojmu najobľúbenejšiemu plesu v Tatrách ale aj na kopec, z ktorého je podľa nej najlepší výhľad. Vypočujte si aktuálny diel.

