Dankova práca sa zhoduje s inou; školu ani Danka to nezaujíma

Plagiátorskú kauzu nikto nerieši.

9. nov 2018 o 18:57 Roman Cuprik

BRATISLAVA. V prípade rigoróznej práce šéfa SNS Andreja Danka nejavia Univerzita Mateja Bela, ministerstvo školstva ani Danko záujem zistiť, či nedošlo k podvodu.

Danko prácu niekoľko týždňov utajoval, no po verejnom tlaku ju vo štvrtok dal sprístupniť. Denník N zverejnil o niekoľko hodín, že práca z roku 2000 je takmer totožná s prácou advokáta Daniela Pisáka z roku 2001, ktorý k nej tiež obmedzil prístup.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Dankova rigorózna práca sa zhoduje s inou

Písak v piatok zhodu pre SME vysvetlil tým, že mu podklady k práci pripravoval študent práva, pretože on bol v tom čase zaneprázdnený. Na svojom stanovisku trval, hoci podľa pravidiel univerzity mal prácu písať sám.

"Ani na okamih by mi však nenapadlo, že by podklady mohli byť prevzaté z nejakej inej práce a už vôbec nie, že by mohla byť prevzatá ako celok. Ak by som o tom vedel, alebo ak by som to čo i len tušil, takú prácu by som nikdy neodovzdal,“ tvrdí Pisák.

Práce skrývajú a otázkam uhýbajú

Danko v piatok nepovedal, či považuje Pisákovu prácu za plagiát a ako situáciu vníma. SME poskytol len krátke stanovisko.