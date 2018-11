Vallo: Štvrtina v zastupiteľstve je dobrý základ na zmeny

Novým hlavným dopravným inžinierom by mohol byť Ján Kovalčík z INEKO.

11. nov 2018 o 16:28 Peter Kováč

Nový bratislavský primátor MATÚŠ VALLO pre SME hovorí o svojich prioritách v nasledujúcich mesiacoch.

Čo urobíte ako prvé po nástupe do funkcie?

"Bude dôležité, aby sa Bratislava začala so svojimi občanmi rozprávať. Nechceme len transparentne riadiť magistrát, ale chceme, aby ľudia začali chápať proces zmeny Bratislavy a aby boli jeho súčasťou.

Chceme maximálne otvoriť komunikáciu mesta. Z kampane vidieť, že ľudí to zaujíma a že sa s nimi oplatí rozprávať."

Buďme konkrétnejší. V kampani ste predstavili svoj Plán Bratislava s konkrétnymi opatreniami a riešeniami. Ktoré začnete napĺňať už od prvých dní?

"Sú štyri základné kroky, ktoré viem opísať už teraz. Prvým je doprava. Okamžite sa zameriam na to, aby sme našli autoritu a osobnosť, ktorá bude hlavným dopravným inžinierom."

Kto by to bolo byť? Vráti sa do funkcie Tatiana Kratochvílová z vášho tímu, ktorá zastávala túto funkciu v minulosti?

"Tieto miesta by mali prejsť transparentnými výberovými konaniami. Viem si predstaviť aj takúto nomináciu. Táňa Kratochvílová je skvelá odborníčka, ktorá však svojím prístupom a tým, ako široko chápe jednotlivé témy, u mňa presiahla len tému dopravy."

Ak by to teda nemala byť ona, zrejme asi máte predstavu, kto by bol na túto znovuvytvorenú funkciu vhodnejší.

"Chcem sa držať toho, že všetky dôležité posty budeme obsadzovať transparentným výberovým konaním. Urobím všetko preto, aby sa tam prihlásila kvalitná skupina odborníkov. Určite však budem rád, keď sa na post hlavného dopravného inžiniera prihlási napríklad analytik Ján Kovalčík z INEKO."

Aké sú vaše zvyšné tri priority?