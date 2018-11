Pozadie protestov riešili aj pri Gorile. Bol za tým Kočner

V zákulisí operoval Kočnerov komplic.

16. nov 2018 o 21:54 Matúš Burčík

BRATISLAVA. Kto to riadi a kto ich platí. Otázky, ktoré šéf Smeru Robert Fico teraz verejne otvára v súvislosti s protestmi Za slušné Slovensko, kládol v minulosti aj Marian Kočner.

Bolo to v čase masových protestov pre kauzu Gorila na jar roku 2012. Úloha Kočnera zostala dodnes nejasná.

Protesty Gorila pripravovali občianski aktivisti. Hneď na začiatku sa medzi organizátorov zamiešal Kočnerov vtedajší spolupracovník Štefan Ágh.

„Hovoril, že má dcéru a záleží mu na tom, aby vyrastala v lepšej krajine. Neskôr som zistil, kto to je. Z môjho pohľadu zbieral informácie,“ povedal v decembri 2012 SME jeden z vtedajších aktivistov Peter Pčolinský. Dnes je poslancom za hnutie Borisa Kollára Sme rodina.

Asi po treťom proteste Gorila Ágh vylákal Pčolinského na utajené stretnutie s Kočnerom. Najskôr vraj nebolo jasné, kam idú. Ágh len povedal, že má známeho, ktorý sa o protesty tiež zaujíma.

Pčolinského priviedol do známej Kočnerovej stavby Five Stars Residence na Mýtnej ulici v Bratislave. Išli do jedného z bytov, v ktorom nič nebolo. Len sedačka a kuchynská linka. Čakal tam na nich Kočner.