Vyšetrovatelia sa výsluchmi chránia pred nadriadenými. Aj keď sú zbytočné

NAKA vypočúva organizátorov protestov.

13. nov 2018 o 20:21 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Národná kriminálna agentúra vypočúva na základe anonymného trestného oznámenia organizátorov protestov Za slušné Slovensko.

Neznámy autor trestného oznámenia ich podozrieva z korupcie, z pokusu o štátny prevrat a z toho, že protesty boli financované zo zahraničia.

Na výsluchy ako prvý upozornil Denník N.

S verziou o pokuse o prevrat prišiel ako prvý ešte na jar vtedajší premiér Robert Fico zo Smeru. Okrem iného vtedy tvrdil, že protesty financuje americký miliardár George Soros.

„My dobre vieme, kto sa s kým schádzal a akú úlohu v tom čase zohrával. Všetko to pôjde von, až bude jasné, kto si objednal vraždu," povedalFico najnovšie v októbrovom rozhovore pre český mesačníkEcho 24.

Organizátori protestov všetky podozrenia odmietajú. Tvrdia, že ide o zastrašovanie zo strany vládnej koalície.

"Čo ich najviac zaujímalo a čo chceli, boli výpisy z našich súkromných účtov, no ja som na to povedal, že na to nevidíme dôvod," povedal o vypočúvaní na polícii jeden z organizátorov protestov Za slušné Slovensko Juraj Šeliga.

Na brífingu v utorok zopakoval, že neprijímali žiadne peniaze zo zahraničia a všetky výdavky spojené s protestmi sú zverejnené na ich transparentnom účte.

Vypočúvanie organizátorov obhajovali v utorok na podvečernom brífingu aj policajný prezident Milan Lučanský a ministerka vnútra Denisa Saková. Lučanský povedal, že vyšetrovateľ robí všetko preto, aby doplnil podané trestné oznámenie.

Dokumentovanie podozrení

"Takáto šikana a obviňovanie organizátorov z pokusu o štátny prevrat sú neodpustiteľné," reagoval na informácie prezident Andrej Kiska s tým, že demokratická spoločnosť sa musí proti takýmto krokom ohradiť.

Viacerí trestní právnici aj bývalí vyšetrovatelia však naznačujú, že vypočúvanie organizátorov netreba vnímať ako šikanu. Odborníci, s ktorými sa spojil denník SME, tvrdia, že konanie vyšetrovateľa NAKA nie je protiprávne a nijako ním neprekračuje svoje právomoci.

"V prípade, že vyšetrovateľ dostane na stôl trestné oznámenie, musí sa tým zaoberať aj v prípade, že je to zjavná hlúposť," hovorí bývalý vyšetrovateľ Július Šáray. Do akej hĺbky pôjde, je už jeho vec, no v záujme vyšetrovateľa je, aby skutok zdokumentoval čo najpresnejšie.