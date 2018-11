Exministri Janušek a Štefanov pôjdu za mreže, rozhodol Najvyšší súd

Predseda senátu Kliment priznal, že ide o jedno z jeho najťažších rozhodnutí v kariére.

15. nov 2018 o 14:32 Peter Kováč

BRATISLAVA. Jedenásť rokov po vyvesení súťaže na nástenke ministerstva výstavby známej ako nástenkový tender padli na Najvyššom súde definitívne tresty v kauze.

Exministra za SNS Mariana Janušeka poslal súd do väzenia na 11 rokov, jeho nástupcu Igora Štefanova na deväť rokov. Tresty im nanovo vymeral po tom, čo sa odvolali proti vlaňajšiemu rozsudku Špecializovaného trestného súdu.

Janušekovi v odvolacom konaní Najvyšší súd trest o rok skrátil, Štefanovovi ho potvrdil v pôvodnej výške.

Prokurátorka špeciálnej prokuratúry povedala, že by mohlo ísť o exemplárny trest, ktorý "bude odstrašujúcim príkladom a bude rezonovať v spoločnosti".

Na Slovensku zatiaľ nebol odsúdený žiadny bývalý minister. Janušek dostal vyšší trest práve preto, že v čase nástenkového tendra zastával funkciu ministra, hoci jeho vina v kauze bola menšia.

"Nebol to obžalovaný Janušek, ale Štefanov, kto celý systém za pomoci ďalších osôb vymyslel a neskôr s politickým krytím aj zrealizoval," uviedol súd pri zdôvodnení trestu. Aj keď aktivita Janušeka podľa súdu "ani zďaleka nedosahovala parametre Štefanova", z titulu funkcie nesie najväčší diel zodpovednosti práve on.

Štefanov v čase nástenkového tendra riadil ministerskú Agentúru pre podporu a rozvoj , ktorá súťaž organizovala. Sám sa dostal do ministerského kresla po tom, ako Janušeka pre kauzu odvolal premiér.

Súd rozhodol, že v platnosti zostávajú aj pokuty pre oboch bývalých politikov. Každý má zaplatiť 30-tisíc eur a ani jeden nebude po prepustení na slobodu môcť päť rokov vykonávať verejné funkcie.

Súd zároveň nariadil znova prejednať vinu jednej z troch úradníčok, Zdenky Kudláčovej. Špecializovaný súd ju pred rokom oslobodil. Pri tendri mala na starosti verejné obstarávanie.

Ťažké rozhodovanie

Nástenkový tender bol najväčšou kauzou prvej vlády Roberta Fica. Kauza siaha až do roku 2007. Padli pre ňu dvaja ministri za SNS a pochybenia už krátko po jej vypuknutí priznal aj Úrad pre verejné obstarávanie. Bývalý premiér Robert Fico aj následne tvrdil, že celá súťaž za 3,6 miliardy korún (120 miliónov eur) bola v poriadku, hoci oznam o nej visel iba na nástenke, aj to za zatvorenými dverami, cez ktoré púšťal ľudí vrátnik.

Kauzu z pochybnej súťaže robila podľa Fica len opozícia.

"Toto, čo hrá slovenská opozícia, je protištátna, protislovenská, protiľudová politika, ktorej cieľom je jedna jediná vec – poškodiť Slovenskej republike za každú cenu, lebo sa domnievajú, že to poškodí aj vláde," vyhlásil Fico v roku 2009.

Žiadny problém nevidel na prípade ani vtedajší šéf SNS Ján Slota, ktorý Janušeka aj Štefanova do funkcie nominoval.

"Prosím vás, nech to bolo aj v zošite, no a čo?! Zákon, keď to povoľuje, tak to povoľuje," vyhlasoval.

Predseda senátu Najvyššieho súdu Juraj Kliment pri čítaní rozsudku povedal, že ide o jedno z najťažších rozhodnutí v jeho kariére.

Narážal tým aj na oslobodenie ďalších dvoch úradníkov, Tomáša Labaya a Radoslava Behúla, ktorý boli v kauze tiež obžalovaní. "Nemusím to bližšie rozvádzať, čo vám chcem naznačiť," adresoval Kliment Behúlovi a dodal, že Behúl by sa mal dať na charitu, keďže štátu niečo dlží.

“ Postup orgánov činných v trestnom konaní bol od medializácie kauzy na jeseň 2008 až do leta 2010 absolútne neprofesionálny, majúci skôr tendenciu trestnú činnosť utajovať ako objasňovať. „ Senát Najvyššieho súdu k rozhodnutiu o nástenkovom tendri

"Nebudem sa vyjadrovať, necítim sa na to zdravotne," reagoval Behúl po skončení pojednávania.

Ani jeden z exministrov si štvrtkový verdikt osobne nevypočul. Ak by sa pojednávania zúčastnili, v putách by ich vyviedli už priamo z pojednávacej miestnosti.

Janušek sa ospravedlnil emailom a požiadal o pokračovanie súdu v jeho neprítomnosti. Rovnako len deň vopred sa z účasti na súdu ospravedlnil aj Štefanov.

Ten odkázal, že s pôvodným verdiktom nesúhlasí a poukázal na, že dnes je invalidný dôchodca, keďže v lete 2012 mal vážnu haváriu a tiež že má vyživovaciu povinnosť. Súdu dokonca poslal výpis pohybov na bankovom účte.

Súdiť mali viacerých

Prípad posudzoval na Najvyššom súde senát v zložení Kliment, Peter Hatala a Peter Szabó.

Okrem iného pripustili aj to, že kauza nástenkový tender dlhodobo traumatizovala spoločnosť a posilňovala v nej presvedčenie, že politickí funkcionári si môžu robiť, čo chcú.

Kliment pri čítaní odôvodnenia pripomenul aj politické krytie prípadu a aj to, že generálna prokuratúra nesúhlasila so zbavením imunity Štefanova, ktorý bol v tom čase poslancom za SNS. Za zvláštne označil, že dočasný šéf prokuratúry Ladislav Tichý v roku 2011 spochybňoval stíhanie Štefanova, hoci pri ďalších obvinených problém v odôvodnení stíhania nevidel.

"Je tu evidentná tendencia. Miesto toho, aby sa vec objasnila, sa zakrývala," podotkol Kliment.

Zdôraznil, že nerozumie, prečo v kauze neboli stíhaní aj jej ďalší účastníci, najmä ďalší ministerskí úradníci či právnici, ale napríklad aj Viktor Tretina, známy Jána Slotu. Ten bol jedným zo zakladateľov konzorcia firiem, ktoré sa do nástenkového tendra jediné prihlásilo, a tak ho aj vyhralo..

"Obvinenia môžeme vznášať na základe dôkazov, ktoré máme. Môžeme si myslieť, čo chceme, no pracujeme na základe dôkazov," reagovala na tieto slová po súde prokurátorka špeciálnej prokuratúry.

Nevylúčila, že v prípade v budúcnosti nejaké obvinenia ešte pribudnú. Zároveň však pripustila, že Ján Slota dodnes nebol ani vypočutý.

Vypočúvali znalkyňu

Pred vynesením rozsudku si senát ešte raz predvolal znalkyňu Miriam Ševčíkovú, ktorá posudzovala výšku škody, ktorú štát utrpel pre nástenkový tender.

Predseda senátu Kliment sa zaujímal najmä o to, či by mali iné firmy zo zákazky nižší zisk, ako malo mať víťazné konzorcium firiem blízke SNS.

Ševčíková však odpovedala, že sa nedá odhadnúť presnejšie, aká mohla byť cena v prípade, že by bol tender skutočne otvorený.

Najvyšší súd náhradu škody štátu nepriznal, hoci ju ministerstvo pôdohospodárstva ako nástupca rezortu výstavby požadovalo. Podľa súdu sa spamätalo neskoro a nestihlo lehotu, v akej malo o odškodnenie požiadať.

Rezort na súde tlmočil požiadavku na náhradu škody vo výške 3,5 milióna eur.

Kauza prvej Ficovej vlády

Nástenkový tender vypísalo vtedajšie ministerstvo výstavby v roku 2007. V súťaži hľadalo dodávateľa informačných služieb a poradenstva pri využívaní eurofondov. Vyčlenilo na ne 3,6 miliardy slovenských korún (120 miliónov eur).

Oznámenie o súťaži ministerstvo vyvesilo na prvom poschodí svojej budovy, kam sa mohli dostať len zamestnanci s magnetickou kartou. Návštevníkov tam púšťal vrátnik. Oznam na tabuli visel iba štyri pracovné dni.

Jediným záujemcom, a teda aj víťazom tendra bolo konzorcium firiem Avocat a Zamedia, obe boli blízke vtedajšiemu šéfovi koaličnej SNS Slotovi.

Škoda, ktorá štátu vznikla, dosiahla podľa súdu asi 12,7 milióna eur.

Exministri za SNS po celé roky svoj podiel viny na prípade odmietali. Janušek ešte v komunálnych voľbách uplynulú sobotu kandidoval za primátora Žiliny. Získal však len 310 hlasov a skončil na poslednom mieste.

Hoci prípad sa stal za prvej vlády Roberta Fica, bývalý premiér zaň dosiaľ odmieta zodpovednosť. Ešte za vlády Ivety Radičovej pritom premiérke nevedel zabudnúť napríklad prípad korupcie v kauze Osrblie, za ktorú neskôr odsúdili externého poradcu Radičovej Martina Novotného.

"Nikdy nebola korupcia tak blízko premiérovi, ako je pri Ivete Radičovej," vyhlásil Fico v auguste 2011 s tým, že "nech si teraz pripravujú odpovede".

Za Osrblie dostal Novotný napokon pred troma rokmi na Najvyššom súde rádovo nižší trest, ako teraz padol za nástenkový tender, a to jeden pol roka nepodmienečne.

K trestom pre Janušeka a Štefanova sa Fico nevyjadil.