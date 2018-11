Most-Híd vyzval Danka na vyvodenie osobnej zodpovednosti

Danko čelí podozreniam z plagiátorstva.

15. nov 2018 o 10:55 (aktualizované 15. nov 2018 o 16:51) SITA, TASR

BRATISLAVA. Predseda Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko by mal prijať osobné rozhodnutie.

Uviedla to v oficiálnom stanovisku koaličnej strany Most-Híd jej hovorkyňa Klára Debnár.

Predseda parlamentu Danko čelí medializovaným podozreniam o tom, že jeho rigorózna práca je plagiátom.

"Vzhľadom na zverejnené informácie by mal predseda Národnej rady SR prijať osobné rozhodnutie," uviedla Debnár.

Smer považuje jej koaličného partnera Danka za legitímneho šéfa parlamentu, ktorého zloženie vzišlo zo slobodných demokratických volieb.

OĽaNO žiada vysvetlenie, alebo stratu titulu

Danka vyzvali na odchod z postu predsedu parlamentu aj predstavitelia viacerých opozičných strán.

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Danka vyzvala, aby ešte vo štvrtok vyvrátil obvinenia Denníka N z falšovania rigoróznej práce, alebo vrátil titul JUDr. a vzdal sa funkcie.

V normálnych krajinách podľa OĽaNO pre plagiátorstvo politici podávajú demisie.

Danko počká na vyjadrenie komisie

Danko odkázal, sa k téme rigoróznej práce nebude vyjadrovať do vyjadrenia príslušnej komisie.

"Keby pán predseda NR SR Andrej Danko reagoval na každé obvinenie Denníka N, tak by celé dni nič iné nerobil. Do vyjadrenia príslušnej komisie, ktorá jeho prácu posúdi, sa však už k tejto téme vyjadrovať nebude," povedal Dankov hovorca Tomáš Kostelník.

SaS chce poznať oponentov

Opozičná Sloboda a Solidarita zasa vyzvala vedenie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, aby zverejnila oponentov Dankovej rigorózky.

"Univerzita by mala byť podrobená spätnej kontrole, Danko totiž nie je jediným plagiátorom na UMB," povedala podpredsedníčka parlamentu za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Ďuriš Nicholsonová tiež vyzvala Danka, aby okamžite odstúpil z postu predsedu NR SR, stiahol sa z verejného života a aby na vlastné náklady nechal odstrániť titul JUDr. pred jeho menom zo všetkých verejných častí parlamentu, kam ho nechal za verejné peniaze vytesať.

Ako dodala Lucia Ďuriš Nicholsonová, ak Danko neodstúpi, začnú zbierať podpisy na mimoriadnu schôdzu parlamentu s jediným bodom programu a tým je Dankove odvolanie.

Danko by mal ušetriť Slovensko od hanby

Na odstúpenie Danka vyzvalo aj mimoparlamentné KDH. "Odstúpiť - iba toto jedno slovo by malo stačiť k situácii okolo rigoróznej práce pána Andreja Danka. Ak uznávame, že vzdelanie pomohlo vytvoriť našu civilizáciu, ak uznávame, že vzdelanie je kľúčové slovo pre výzvy, ktoré prináša 21. storočie, tak Andrej Danko sa musí vzdať druhej najvyššej funkcie na Slovensku," uvádza KDH v stanovisku.

Hnutie sa zároveň pripája k výzvam viacerých opozičných politických strán o tom, že by mal Danko odsúpiť z funkcie.

Rovnaký názor zastáva aj mimoparlamentná strana Spolu-občianska demokracia, ktorá žiada navyše, aby sa Danko vzdal aj poslaneckého mandátu.

Kollár: Podvody sú súčasťou Dankovho života

Podľa Borisa Kollára z opozičného hnutia Sme rodina je evidentné, že podvody sú súčasťou života Danka aj v súkromí, čoho príkladom je podľa neho aj kauza okolo jeho rigoróznej práce.

"Z tohto dôvodu podľa hnutia Sme rodina takýto človek nemá v politike čo robiť," povedal Kollár.

Predseda mimoparlamentného Progresívneho Slovenska Ivan Štefunko pripomenul, že Maďarsko, Španielsko, Nemecko ale aj Česko sú krajiny, kde ministri a prezident odstúpili už len pri podozreniach z plagiátorstva.

"Vo funkcii predsedu parlamentu, druhej najvyššej funkcii, nesmie byť človek, ktorý má na sebe také závažné podozrenie ako kopírovanie svojej rigoróznej práce," skonštatoval.

Dekan: Na preskúmanie potrebujeme čas

Komisia, ktorá bude skúmať aj rigoróznu prácu predsedu Národnej rady SR Andreja Danka, potrebuje dostatočný čas na kvalitnú analýzu.

Uviedol to po stretnutí s prezidentom Andrejom Kiskom dekan Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Michal Turošík.

Tiež doplnil, že pozná meno oponenta konkrétnej rigoróznej práce, no nechcel jeho meno bližšie konkretizovať. Na otázku, čo nastane v prípade, že sa potvrdia medializované informácie o tom, že Dankova práca je plagiátom, nechcel odpovedať, pretože podľa jeho slov nie je potrebné predbiehať udalosti.

"Musíme počkať na závery komisie, ktorá potrebuje dostatočný čas na to, aby všetky skúmané záležitosti kvalitne zhodnotila," uviedol Turošík.

Ministerstvo: Prácu nie je možné overiť v registri

Miera originality záverečných prác sa overuje pred pripustením osoby k obhajobe, uviedlo to Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Zároveň poznamenalo, že v kompetencii každej vysokej školy je riešiť otázku kontroly originality záverečných prác.

"Centrálny register záverečných, rigoróznych a habilitačných prác vrátane overovania miery ich originality bol do zákona o vysokých školách zapracovaný zákonom č. 496/2009 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2010," uviedol rezort školstva, ktorý pripomenul, že za záverečnú prácu sa podľa zákona považuje bakalárska, diplomová a dizertačná práca. "Rigorózna práca nie je záverečnou prácou," pripomenulo ministerstvo školstva.

Rezort školstva upozornil, že ustanovenia zákona o vysokých školách boli doposiaľ viackrát menené, avšak naďalej platí, že miera originality sa overuje "pred pripustením osoby k obhajobe".

Podľa rezortu školstva pred septembrom 2009 nebolo overovanie originality prác osobitne upravené právnymi ani rezortnými predpismi.

"Z toho vyplýva, že v období pred 1. septembrom 2009 overovanie originality prichádzalo do úvahy len v prípadoch, ak ho v danom čase mala vysoká škola upravené vo svojom vnútornom predpise," priblížilo MŠVVaŠ. Preto podľa ministerstva nie je možné spätne zabezpečiť overenie miery originality prostredníctvom centrálneho registra vo vzťahu k obhájenej rigoróznej práci.

"Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici by mohla overovať originalitu práce, pokiaľ to v danom čase mala upravené vo svojom vnútornom predpise. Aj v tom prípade sa to však malo uskutočniť pred pripustením práce k obhajobe," dodalo MŠVVaŠ SR.