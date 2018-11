Z Brooklynu do Bratislavy. Čo si Američan zamiloval na Slovensku?

Cudzinci rozprávajú o Slovensku.

16. nov 2018 o 10:40 Michaela Terenzani

Vypočujte si podcast:

Dave Rubin bol právnikom na Manhattane, ale keď na svojich cestách okolo sveta zavítal do Bratislavy, rozhodol sa zostať. Bolo to pred desiatimi rokmi. Dave dnes v Bratislave vlastní úspešnú jazykovú školu a voľný čas najradšej trávi v Malých Karpatoch. Ako sa chlapec z Brooklynu zamiluje do zrúcanín hradov na Slovensku? Dave prešiel všetky, ktoré sa v Malých Karpatoch dajú nájsť - a je ich viac, než by si mnohí z nás mysleli.

