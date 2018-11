Prieskum Focus: Spolu a Progresívne Slovensko by sa dostali do parlamentu

Smer aj SNS si pohoršili.

16. nov 2018 o 12:43 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Ak by sa voľby konali začiatkom novembra, nové strany Progresívne Slovensko a Spolu Miroslava Beblavého by sa veľmi tesne dostali do parlamentu. Ukázal to prieskum agentúry Focus.

Spolu by volilo presne päť percent opýtaných, čo je práve hranica na vstup do Národnej rady. Progresívne Slovensko v prieskume získalo 5,3 percenta.

Kým nové strany si polepšili, preferenčne najsilnejšia strana Smer klesla v porovnaní so septembrovým meraním Focus o 1,5 percentuálneho bodu. Začiatkom novembra by ju volilo 20, 9 percenta opýtaných.

Po rigoróznej práci SNS stráca

Po kauze rigoróznej práce predsedu SNS Andreja Danka mierne klesla aj SNS. Kým v septembri jej agentúra namerala 9,2 percenta, teraz by ju volilo osem percent respondentov.

Po Smere je druhou preferenčne najsilnejšou stranou stále SaS so ziskom 12 percent. Nasledujú extrémisti z ĽSNS s 9,8 percentami. Opozičné hnutie OĽaNO by získalo 9,5 percenta a Sme rodina 8,1 percenta.

Do parlamentu by sa so ziskom 7,7 percenta dostalo aj mimoparlamentné KDH a koaličný Most-Híd s 5,9 percentami.

Agentúra Focus robila prieskum od 7. do 14. novembra na vzorke 1012 respondentov.

AKO potvrdilo Progresívne Slovensko v parlamente

Vlastné meranie po komunálnych voľbách robila aj agentúra AKO. Smer v ňom získal 23,9 percenta. Nasleduje SaS so ziskom 16,1 percenta a hnutie Sme rodina so ziskom 10,4 percenta.

Aj agentúra AKO namerala SNS mierny pokles. Kým v jej októbrových meraniach získala 10,2 percenta, v polovici novembra by ju volilo 9,2 percenta opýtaných.

OĽaNO by volilo podľa agentúry AKO 8,1 percenta opýtaných, extrémistov z ĽSNS 7,8 percenta ľudí a koaličný Most-Híd 6,1 percent.

Agentúra potvrdila vzostup Progresívneho Slovenska, ktoré by sa aj v jej meraniach dostalo do parlamentu so ziskom päť percent. Strane Spolu namerala 4,2 percenta.

Do parlamentu by sa dostalo aj mimoparlamentné KDH so ziskom 5,9 percenta.