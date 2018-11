SNS kritizuje výzvy Mosta a Bugárov postup voči Dankovi

Výzvy na vyvodenie zodpovednosti mali podľa Bernaťáka adresovať aj Kiskovi.

16. nov 2018 o 13:51 (aktualizované 16. nov 2018 o 17:20) SITA

BRATISLAVA. Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko má osobnú zodpovednosť jedine voči svojej rodine, voči poslancom SNS, členom SNS a voči voličom.

Reagoval tak predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák na štvrtkovú výzvu predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára na vyvodenie osobnej zodpovednosti predsedu SNS.

O dôvere alebo nedôvere voči jeho osobe rozhoduje len snem SNS a vo voľbách voliči, nik iný podľa neho nemá právo na takéto vyjadrenia.

Koaličný Most je podľa SNS neobjektívny

Ako agentúru SITA informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová, Bernaťákovi sa ďalej nepozdáva neobjektívnosť, s akou k Dankovi predseda koaličnej strany pristupuje.

„Ak chce byť pán Bugár a Most-Híd objektívny, očakávame takéto verejné výzvy aj vo vzťahu k prezidentovi SR. U toho totiž, na rozdiel od pána Danka, už padlo súdne rozhodnutie o nezákonnom konaní," dodal.

Poslanecký klub SNS prekvapila aj forma, akou Bugár komunikoval záležitosť s predsedom SNS.

„Po troch rokoch poslať predsedovi SNS, koaličnému partnerovi, ktorý ho vždy podržal, len esemesku, a to počas ťažkého rokovania V4 s Francúzskom a Nemeckom, v ktorej ho vyzýva na vyvodenie osobnej zodpovednosti, považujeme za neseriózne. Na to by mala slúžiť Koaličná rada, pretože bez dôvery v koalícii sa nedá pracovať a riadiť štát," povedal Bernaťák.

Bugár sa Dankovi nedovolal

Dodal, že ak si Most-Híd myslí, že táto koalícia a aj vláda nemajú budúcnosť, môžu to ukázať pri hlasovaní o dôvere koaličnému partnerovi.

Predseda poslaneckého klubu SNS ako aj všetci poslanci Slovenskej národnej strany stoja za predsedom SNS Andrejom Dankom.

Predseda strany Most-Híd po niekoľkých neúspešných pokusoch o telefonický rozhovor s pánom Dankom si zvolil iný spôsob komunikácie, aby svojho koaličného partnera informoval o stanovisku strany," reagovala strana Most-Híd na kritiku o tom, akou formou kontaktoval predseda strany Béla Bugár predsedu parlamentu Andreja Danka.

Opozícia chce Dankov koniec

Opozícia už začala zbierať podpisy pod zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu s jediným bodom – vysloviť nedôveru predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi.

Potvrdil to hovorca strany Sloboda a Solidarita (SaS) Róbert Buček s tým, že SaS je presvedčená, že Danko nemá čo robiť v pozícii druhého najvyššieho ústavného činiteľa SR. "Pán Danko by sa mal inšpirovať mnohými príkladmi zo zahraničia a prejaviť aspoň štipku elementárnej politickej kultúry," uviedol ďalej Buček.

Vo štvrtok večer Danko vystúpil pred médiá a povedal, že jeho strana otvorenie schôdze podporí a bude to žiadať aj od koaličných partnerov. Opozícia sa už Danka raz pokúsila odvolať, koalícia ale nepodporila program schôdze, ktorá sa teda ani nekonala. Teraz Danko chce, aby schôdza bola a opätovne mu vyjadrili dôveru. Vníma, že dôvera je naštrbená aj v koalícii, bez nej sa ale podľa neho pracovať nedá.