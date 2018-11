Danko podľa Bugára nepochopil výzvu, odvolanie asi nepodporia

Bugárova výzva členov SNS popudila. Čo ňou chcel povedať, nespresnil.

16. nov 2018 o 17:44 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Keď sa prevalilo, že predseda parlamentu Andrej Danko z SNS zrejme získal malý doktorát za odpísanú prácu, Most-Híd ho vyzval, aby prijal "osobné rozhodnutie". O deň nato už strana začala cúvať.

Predseda Mosta Béla Bugár tvrdí, že štvrtkové stanovisko strany ku kauze Dankovej rigoróznej práce všetci vrátane Danka pochopili zle. Vyjadrenia niektorých členov Mosta naznačujú, že proti Dankovi na schôdzi, ktorú plánuje opozícia, hlasovať nebudú.

"Uvedomujeme si, že koaličná zmluva hovorí o tom, že sa nespojíme s opozíciou, lebo inak by sme ju porušili," hovorí Bugár. On sám vraj vie, ako na schôdzi zahlasuje, ale najskôr to plánuje povedať kolegom.

Most podľa neho svojím stanoviskom nenaznačoval, aby Danko odstúpil z pozície predsedu parlamentu.

Šéf poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák v piatok na Bugára zaútočil s tým, že Danko má osobnú zodpovednosť len k svojej rodine, členom a voličom SNS. Koalíciu či Slovensko vynechal.

"Ja za to nemôžem, že niekto nevie robiť rozdiely medzi politickou zodpovednosťou a osobným rozhodnutím," hovorí Bugár. Čo si pod osobným rozhodnutím predstavoval, už nepresnil.

"Osobné rozhodnutie môže byť hocijaké," hovorí. Či je spokojný s Dankovým štvrtkovým oznámením, že SNS podporí schôdzu, kde sa má hlasovať o jeho odvolaní a na nej sa ukáže, či mu koalícia verí, nekomentoval.

Jakab: Slovensko nie je Švajčiarsko