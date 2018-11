Hattas: Dvonč s Belicom tu boli 12 rokov, nefungujú ani niektoré základné veci

Nový primátor Nitry hovorí o plánoch.

20. nov 2018 o 18:10 Peter Kapitán

video //www.sme.sk/vp/37217/

Predminulý týždeň v stredu ste boli za primátorom Trnavy Petrom Bročkom, aký bol dôvod?

"Je dobré mať niekoho, s kým sa môžem poradiť, takže som si bol po prvé rady, ako by mal vyzerať nástup do pozície primátora, aké by mali byť prvé kroky a ako nič nepokašľať.

Hovoril mi, že mám ešte o niečo väčšiu zodpovednosť ako on, pretože Nitra je väčšie mesto než Trnava."

Vedeli ste, do čoho pôjdete, čo všetko vás čaká?

"Počas posledného roka sme chodili na mestské zastupiteľstvo, každý mal svoju sekciu a študovali sme materiály. Ale určite je iné, keď to človek vidí zvonka, ako keď ste vnútri."

Prečo sa vám podľa vás podarilo zvíťaziť v súboji s Jozefom Dvončom?

"Ľudia videli, že Jozef Dvonč už do Nitry neprinesie nič nové, a videli, ako sa hýbe Trnava alebo iné mestá. Chceli sa pohnúť ďalej. Keďže sa to nepodarilo v župných voľbách, ten pocit prišiel teraz.