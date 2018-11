Bugár: Most od Danka nežiadal odstúpenie, schôdzu podporíme

Most chcel, aby Danko prijal osobné rozhodnutie.

17. nov 2018 o 13:20 (aktualizované 17. nov 2018 o 13:47) TASR

BRATISLAVA. Koaličný Most-Híd nežiadal predsedu Národnej rady Andreja Danka (SNS), aby pre kauzu rigoróznej práce odstúpil z funkcie. Chcel len, aby prijal osobné rozhodnutie.

Po rokovaní Republikovej rady Mosta-Híd to deklaroval predseda strany Béla Bugár s tým, že ak by strana chcela jeho odchod, žiadala by vyvodenie politickej zodpovednosti. Bugár sa čuduje, ako sa jeho slová otočili.

Nevedia ako sa zachovajú

Ako sa Most-Híd zachová na mimoriadnej schôdzi pléna, na ktorej má Danko z iniciatívy opozície čeliť odvolávaniu, však jasné nie je.

"Otvorenie schôdze podporíme, ale ako sa zachováme, to ešte bude záležitosť rokovaní poslaneckého klubu aj s koaličnými partnermi," ozrejmil.

Šéf Mosta-Híd zdôraznil, že o konci koalície a predčasných voľbách nemôže byť ani reč. Na druhej strane pripustil, že napätie medzi Most-Híd a SNS je.

Svedčí o tom podľa jeho slov aj reakcia národniarov na sms správu adresovanú Dankovi, kde Bugár hovoril o potrebe osobného rozhodnutia. Aj preto by mala budúci týždeň zasadnúť koaličná rada.

"On sám sa teda musí rozhodnúť, čo bude robiť a bude to musieť vedieť aj odôvodniť. Je to jeho vec, nie vec koalície. Nie je pravda, že Most-Híd zrazu cúva. Nie, my hovoríme stále to isté," zdôraznil Bugár s tým, že Danko má viac možností, ale konkrétnejší byť nechcel.

Prijali uznesenia

Republiková rada Mosta-Híd zároveň prijala uznesenie, v ktorom sa píše, že čoraz viac politikov sa inšpiruje autoritárskym štýlom politiky a snaží sa zavádzať nedemokratické prvky.

Republiková rada Mosta-Híd preto vyzýva všetkých k zodpovednosti a rozvážnemu konaniu v nasledujúcom období, v ktorom čakajú Slovensko dôležité výzvy.

Druhé prijaté uznesenie je podporou poslaneckého klubu Mosta-Híd pri presadzovaní zásadných opatrení na podporu mladých rodín v parlamente.

"Presadenie zákonov, ktoré zdvojnásobia daňový bonus na deti do šesť rokov a zavedú štartovacie pôžičky pre novomanželov považujeme za významný krok k plneniu programového vyhlásenia vlády, ktoré podporu rodiny vníma aj ako prioritný nástroj na riešenie negatívneho demografického vývoja," deklaruje strana.

Tretie uznesenie podporuje opatrenia zlepšujúce stav životného prostredia na Slovensku pre čistejšiu a zdravšiu krajinu najmä z hľadiska predchádzania odpadov a zachovania a zlepšenia stavu národných parkov.

Na úrovni koalície preto presadzuje zákon o ochrane prírody, Envirostratégie 2030 a zavedenie zálohovania PET fliaš a plechoviek.