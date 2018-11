Lajčák má v druhom kole prezidentských volieb najväčšie šance, ukázal prieskum

Prieskum robil Focus pre Markízu.

18. nov 2018 o 13:30 Ján Krempaský

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák ( nominant Smeru) by vyhral všetky súboje s relevantnými súpermi v druhom kole prezidentských volieb.

Ukázal to prieskum agentúry Focus pre televíziu Markíza, ktorý zverejnila v nedeľu poobede.

Prečítajte si tiež: Lajčák o prezidentskej kandidatúre: Nie som presvedčený, ešte je čas

Focus zostavil sedem dvojíc, ktoré by sa mohli dostať do druhého kola prezidentských volieb. Od respondentov chcel, aby uviedli komu z dvojice by dali hlas.

Okrem Lajčáka skúmala agentúra aj popularitu ďalšieho možného kandidáta Smeru Richarda Rašiho, ktorý je podpredsedom strany a vicepremiérom pre investície.

Po Lajčákovi bol však druhým najúspešnejším kandidátom Robert Mistrík, ktorého podporuje SaS a Spolu.

Do prieskumu dvojíc v druhom kole prezidentských volieb bol tiež zaradený bývalý minister spravodlivosti za prvej vlády Roberta Fica (Smer) Štefan Harabin (HZDS), šéf SNS a parlamentu Andrej Danko a šéf ĽSNS Marián Kotleba.

Focus robil prieskum na vzorke 1012 respondentov v čase od 7. do 14. novembra 2018.

Prezidentské voľby sa budú konať na jar budúceho roku.

Lajčák by porazil Mistríka

Vo všetkých vzájomných súbojoch kandidátov na prezidenta vyhral Lajčák. Porazil by aj Mistríka v pomere 40,6 k 18,9 percenta hlasov v druhom kole.

Ak by sa však o budúcom prezidentovi rozhodovalo medzi týmito dvomi kandidátmi nešlo by podľa prieskumu Focusu voliť až takmer 30 percent respondentov nerozhodnutých.

Súboje v druhom kole Prvá dvojica: Miroslav Lajčák: 40,6% Robert Mistrík: 18,9% Druhá dvojica: Miroslav Lajčák: 46,6% Štefan Harabin: 12,2% Tretia dvojica: Miroslav Lajčák: 47,5% Marian Kotleba: 11,3% Štvrtá dvojica: Richard Raši: 24,9% Štefan Harabin: 18,9% Piata dvojica: Richard Raši: 19,9% Robert Mistrík: 27,5% Šiesta dvojica: Richard Raši: 30,5% Marian Kotleba: 12,9% Siedma dvojica: Andrej Danko: 23,3% Robert Mistrík: 26,3% Zdroj: Focus

Lajčák by vyhral nad Mistríkom vo všetkých krajoch, hoci najtesnejší súboj by sa odohral podľa prieskumu v Bratislavskom kraji.

Mistrík by vyhral len medzi voličmi SaS, Spolu a Progresívne Slovensko.

Napriek tomuto pre Lajčáka priaznivému prieskumu minister stále nepotvrdil, žeby sa chcel stať kandidátom Smeru na prezidenta.

V polovici októbra povedal, že ak by mal kandidovať, musel by byť o tom on sám presvedčený.

"A zatiaľ nie som. Nemôžem sa zlomiť do niečoho, čo necítim," dodal.

V Smere však chcú, aby kandidoval.

"Mojím favoritom, a nielen mojím, ale nás všetkých, je Miroslav Lajčák," povedal pre TASR v polovici novembra Raši.

O ňom sa v médiách tiež hovorí ako o možnom kandidátovi Smeru. On to však popiera.

Vo vzájomnom súboji s Mistríkom by však prehral v pomere 19,9 k 27,5 percenta. Voliť by však nechcelo ísť až vyše 42 percent respondentov.

Smer chce kandidáta na prezidenta najnovšie predstaviť na prelome novembra a decembra.

Porazení: Kotleba, Harabin a Danko

Medzi porazených v prieskume Focusu patrí trojica politikov Kotleba, Harabin a Danko.

Bývalý minister a expredseda Najvyššieho súdu Harabin by prehral nielen s Lajčákom, ale aj s Rašim. Súboj s Mistríkom Focus neskúmal.

Veľkým porazeným v prieskume je aj Kotleba. Prehral by s Lajčákom aj s Rašim. Danko by zas podľahol Mistríkovi.