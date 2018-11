Lajčák by bol favoritom prvého kola, ukazuje prezidentský prieskum

Za Lajčákom skončil s odstupom Mistrík.

19. nov 2018 o 10:38 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Ak by minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru) kandidoval za prezidenta, bol by jedznačným favoritom prvého kola. Za prezidenta by ho volilo 32,3 percenta opýtaných.

Ukázal to prezidentský prieskum agentúry Focus.

Lajčák stále nepovedal, či bude kandidovať. Smer ho prehovára už niekoľko mesiacov.

Za Lajčákom by v prieskume skončil nezávislý kandidát Robert Mistrík, ktorého podporujú strany SaS a Spolu Miroslava Beblavého. Od Lajčáka ho však delí 20,6 percentuálnych bodov.

Ako tretí by skončil exminister spravodlivosti za HZDS Štefan Harabin so ziskom 10 percent.

Predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára by volilo 9,2 percenta respondentov a predsedu extrémistov Mariána Kotlebu z ĽSNS 8,9 percenta.

Nasleduje Veronika Remišová z OĽaNO so ziskom 7,9 percenta, ktorá však kandidatúru neohlásila.

František Mikloško by získal 6,3 percenta. Kandidátka Progresívneho Slovenska Zuzana Čaputová by napriek rozbehnutej kampani na sociálnych sieťach aj bilbordovej kampani pred niekoľkými mesiacmi získala 4,1 percent.

Zisky ďalších kandidátov sa pohybujú okolo troch percent a menej. Aktivistu Eduarda Chmelára by volilo 3,3 percenta opýtaných a Milana Krajniaka z hnutia Sme rodina tri percentá.