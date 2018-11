Obhajuje mafiána, chodí na Krym. Odkiaľ je poslanec Marček

Pred tlačovkou o Nicholsonovej ukazoval podklady Dankovmu hovorcovi.

23. nov 2018 o 21:11 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Bývalý zápasník a podnikateľ s proruskými názormi sa do parlamentu snažil dostať viackrát, no podarilo sa mu to až na kandidátke hnutia Sme rodina.

Peter Marček však hnutie opustil už krátko po voľbách, spolu s Rastislavom Holúbekom a Martinou Šimkovičovou, a pravidelne hlasujú s koalíciou.

V stredu, keď sa opozícia pokúsila odvolať predsedu parlamentu Andreja Danka z SNS, postavil sa Marček pred kamery a začal útočiť na podpredsedníčku parlamentu Luciu Ďuriš Nicholsonovú z SaS.

Hovoril, že vykonávala "najstaršie povolanie". Čítal z papiera a odvolával sa na dokument z kanadskej Ottawy, ktorý šírili konšpiračné weby.

Pravosť dokumentu Ďuriš Nicholsonová vzápätí vyvrátila stanoviskom ottawskej polície a plánuje na Marčeka podať žalobu. Marček zasa hovorí, že by mala odstúpiť, lebo neukázala svoje maturitné vysvedčenie.

Peter Pčolinský zo Sme rodina videl, ako Marček tesne pred vyhlásením pozeral do podkladov spolu s Dankovým hovorcom Tomášom Kostelníkom.

Kostelník tvrdí, že ho prekvapilo, keď ho Marček oslovil. "Nikto so mnou nekonzultuje tlačovky," hovorí. Tvrdí, že to bolo prvýkrát, čo sa spolu rozprávali dlhšie.

Marčekove papiere si vraj pozrel len zbežne. "Povedal som mu, že dobre, že uvidíme, ako to bude na tlačovke," hovorí s tým, že ju nakoniec ani nepozeral.

O niekoľko hodín stanovisko doplnil. Marček ho vraj poprosil, aby mu vybavil stretnutie s Dankom pre služobnú cestu.