Kaliňák o Malinovej: Ako sa vyšetril ten útok, stále platí. Ten útok je vymyslený

Robert Kaliňák svoj výrok o klamárke nemení.

22. nov 2018 o 21:39 Roman Cuprik

Minister vnútra Robert Kaliňák si aj po rokoch stojí za tým, že Hedviga Žáková si útok z augusta 2006 vymyslela. Vtedajší námestník generálneho prokuratúra Ctibor Košťál pritom v roku 2012 upozorňoval, že vyšetrovatelia spis uzavreli bez toho, aby tam boli všetky dôkazy, ktoré mali byť zadovážené.



Maďarská prokuratúra vyšetrovanie nakoniec uzavrela s tým, že sa to po takom dlhom čase nedá potvrdiť či vyvrátiť.

Aj Kaliňák však dnes tvrdí, že vyšetrovanie pre krivú výpoveď bolo dlhé a vôbec k nemu nemuselo dôjsť.

Ako hodnotíte rozhodnutie maďarskej prokuratúry, že stíhať Hedvigu Žákovú nemá po toľkých rokoch zmysel?

„Nikdy som sa nevyjadroval k rozhodnutiu justičných orgánov a už vôbec nie zahraničných. To, či ona svojím konaním naplnila skutkovú podstatu trestného činu, si maďarská prokuratúra nebola istá. A to ja tiež neviem potvrdiť, pretože nie som prokurátor. Pre mňa je podstatné, že to, ako sa vyšetril ten útok, stále platí. Ten útok je vymyslený.“

Čo vypovedá o našom systéme to, že sa kauza vyšetrovala 12 rokov?