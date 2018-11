Prečo sa oplatí prísť hrať golf na Slovensko aj z Ameriky?

Cudzinci rozprávajú o svojich skúsenostiach na Slovensku.

23. nov 2018 o 10:40 Anna Fay

Veľká Lomnica(Zdroj: Courtesy of Golf International)

Vypočujte si podcast:

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/533436552&color=%23096f52&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Tento týždeň skúsený golfista Don Stoll radí tým, ktorí golfu už prepadli, ale aj tým, ktorí by možno len radi začali, čo môžu čakať na slovenských golfových ihriskách. Don si zahral na viacerých miestach na Slovensku, naposledy v Bojniciach, a naša krajina je podľa neho pre golfistu veľmi zaujímavé miesto: ľudia sa pokojne vyberú na ihrisko aj sami, nielen trénovať, ale aj hrať.

Odoberajte podcast Spectacular Slovakia zadarmo:

Spectacular Slovakia je podcast s tipmi pre cestovateľov, ktorý pripravuje redakcia The Slovak Spectator ako jeden zo svojich cestovateľských produktov. Predplatitelia The Slovak Spectator dostávajú podcast každý štvrtok priamo do svojho inboxu.