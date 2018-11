Dobré ráno: Práve prebehla revolúcia, ktorá vám zmení život

Ako sa zmení definícia kilogramu.

26. nov 2018 o 0:02 Tomáš Prokopčák, Ondrej Podstupka

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/535438173&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Volá sa Medzinárodný prototyp kilogramu, alebo kamarátsky aj Veľký K.

Pozostáva zo zliatiny platiny a irídia, vznikol v roku 1889 a dnes sa nachádza na okraji Paríža, v podzemnom sejfe Medzinárodného úradu pre miery a váhy. A je to... no... kilogram. Teda to, od čoho sa kilogram a jeho definícia odvíjajú. Skutočný, fyzický objekt.

Ale to na budúci rok v máji už nebude platiť. Vo svete základných jednotiek sa totiž práve odohráva revolúcia porovnateľná, no trošku s Einsteinovou všeobecnou teóriou relativity.

Čo sa stalo, prečo sa to stalo a kto tomu vlastne rozumie?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva sa Ondrejom Podstupkom.

Krátky prehľad správ

Ministerka školstva Martina Lubyová chce novelu vysokoškolského zákona, a základe ktorej bude možné odoberať neoprávnene získané tituly. Vraj preto, aby sa akademické tituly nestali predmetom politického boja. Dôvodom na odobratie titulu by napríklad bolo, ak by absolvent bol právoplatne odsúdený za trestný čin vydierania, nátlaku či porušenia autorských práv a priemyselného vlastníctva či korupcie, ale aj fakt, že jeho záverečnú prácu vypracoval niekto iný.

Bývalá spoločníčka Pavla Ruska Silvia Volzová vypovedala v kauze falšovania zmeniek v prípade televízie Markíza. Tvrdí to RTVS a otázky Volzovej údajne mali klásť nemeckí vyšetrovatelia, keďže Volzová sa bojí chodiť na výsluchy na Slovensko.

Turecko tvrdí, že americký prezident Donald Trump sa pokúša zľahčovať situáciu a snaží sa privrieť oči nad vraždou novinára Džamála Chášukdžího. Dôvodom môžu byť zbrojné kontrakty.

Peter Breiner prerobí hudbu skupiny Beatles a vznikne nový album Beatles Go Baroque. Na projekt sa v crowdfundingovej kampani vyzbierali fanúšikovia, nahrávať sa začne začiatkom decembra. Sólistom bude huslista Dalibor Karvay, Breiner aranžmány 23 skladieb napísal ešte pred šiestimi rokmi.

NASA už určila termíny, kedy sa otestujú vesmírne lode pre astronautov od súkromných spoločností SpaceX a Boeing. Prvý testovací let kapsuly SpaceX aj s posádkou bude v júni, Boeing poletí o dva mesiace neskôr.

