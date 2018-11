Fico zanedbáva prácu vo výbore, trest mu navrhnúť nemôžu

Nešiel sa pretrhnúť ani za Radičovej vlády, hovorí politológ.

23. nov 2018 o 20:09 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Viacerí poslanci chodia do práce na poslednú chvíľu. Aj krátko po otvorení štvrtkového rokovania parlamentného výboru však jedna stolička zostáva opäť prázdna. Je pred ňou menovka poslanca a predsedu Smeru Roberta Fica.

"Neprišiel ani raz. Nedostavil sa ani len prvýkrát, keď bol do výboru začlenený," hovorí šéfka hospodárskeho výboru Jana Kiššová z SaS. Fico podľa nej pravidelne posiela po asistentke krátke ospravedlnenie, že nepríde.

"Párkrát tam bolo uvedené stomatologické vyšetrenie, ale väčšinou tam nie je dôvod," hovorí Kiššová.

Fico sa vrátil do parlamentu koncom marca po vynútenom odchode z kresla premiéra.

Z tlačového odboru Smeru na otázky SME neodpovedali.

Politológ Grigorij Mesežnikov hovorí, že Fico je arogantný. "Parlamentnú prácu podceňuje a v jeho ponímaní je podradné, aby politik jeho kalibru sedel v parlamentných laviciach."

Upozorňuje, že voliči mu dali preferenčné hlasy vo voľbách. "Bol zvolený do parlamentu a vysokú dôveru svojich voličov by mal napĺňať, no on na to rezignoval," hovorí.

Na plat mu nemôžu siahnuť

Každý poslanec je členom nejakého parlamentného výboru, niekedy aj dvoch. Za členstvo nemajú žiadny príplatok. Odmenu dostávajú len predsedovia a podpredsedovia výborov.