SNS kritizuje Lajčáka a hovorí o politickom vydieraní

Národniari zotrvávajú na svojom uznesení.

24. nov 2018 o 18:41 TASR

BRATISLAVA. Slovenská národná strana (SNS) nevidí dôvod hrať diplomatické tance ministra zahraničia Miroslava Lajčáka (nom. Smeru).

Národniari tak reagovali na informáciu, že Lajčák má alternatívny návrh uznesenia ku Globálnemu paktu OSN o migrácii, ktorý je podľa jeho slov lepší ako ten od SNS.

Kritizujú Lajčáka

Národniari zotrvávajú na svojom uznesení, pripomínajú, že ho podporil parlamentný zahraničný výbor. Trvajú na tom, že do Marrákeša na rokovanie o pakte v mene Slovenska nikto nepôjde.

Konanie Lajčáka kritizujú, hovoria o politickom vydieraní a veria, že predseda Smeru Robert Fico a premiér Peter Pellegrini (Smer) "zjednajú nápravu".

"SNS so znepokojením vníma konanie nominanta strany Smer ako aj jeho politické vydieranie. Predseda SNS verí, že predseda strany Smer a predseda vlády zjednajú nápravu tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu záujmu občanov Slovenska ako aj strate dôvery v rámci koalície," píše sa v stanovisku SNS.

Lajčák podľa národniarov prekračuje hranicu diplomatického slovníka. "Je členom vlády a musí parlament rešpektovať," vyhlasuje SNS.

V súvislosti s paktom SNS požiada premiéra, aby overil informácie, "kto a akým spôsobom v predmetnej veci už na pôde OSN v minulosti Slovensko zaviazal, resp. konal, a tiež z akého mandátu a či disponoval zástupca Slovenskej republiky na pôde OSN uznesením vlády SR v predmetnej veci".

Alternatívny návrh

Minister Lajčák v diskusii RTVS Sobotné dialógy uviedol, že má alternatívny návrh uznesenia ku Globálnemu paktu OSN o migrácii. Považuje ho za lepší ako ten z dielne SNS.

"S mojimi spolupracovníkmi sme pripravili návrh uznesenia, ktorý podľa nášho presvedčenia odráža aj obavy Slovákov z migrácie, aj diskusiu v zahraničnom parlamentnom výbore, a zároveň garantuje, že Slovensko bude mať svoj hlas v rozhodovaní o migrácii. Môžem Slovákov ubezpečiť, že je to lepší návrh ako ten, ktorý predložila SNS," povedal Lajčák. Návrh uznesenia dal už podľa vlastných slov premiérovi.

V súvislosti s uznesením SNS tiež uviedol, že tu nejde o neho ani migráciu, ale sa tu vytvára precedens, že Národná rada zakáže slovenskej diplomacii robiť svoju prácu. Lajčák je tiež presvedčený, že do Marrákeša by Slovensko malo ísť, aby mohlo prezentovať svoj postoj.

Minister potvrdil možnosť svojej demisie. "Pokiaľ parlament vyhodí slovenskú diplomaciu z budúcich diskusií o migrácii na globálnej úrovni, musím na to zareagovať adekvátne, odchodom z postu šéfa diplomacie, lebo to by znamenalo vyslovenie nedôvery slovenskej zahraničnej službe a mne ako jej najvyššiemu predstaviteľovi," povedal.