Kollár chcel podľa Danka vstúpiť do SNS, Kollár to odmieta

Danko zopakoval, že chce robiť politiku ako maďarský premiér Orbán.

25. nov 2018 o 12:09 TASR

BRATISLAVA. Líder Sme rodina Boris Kollár chcel v roku 2016 vstúpiť do SNS, tvrdí to predseda národniarov Andrej Danko.

Kollár to odmieta, hovorí, že jedinú ponuku dostal od šéfa SaS Richarda Sulíka a aj tú neprijal.

"Prečo ste chceli v roku 2016 vstúpiť do SNS?" pýtal sa v nedeľnej diskusii TA3 V politike Danko.

Kollár tvrdí, že nikdy nechcel vstúpiť do SNS a šéf národniarov klame. "Prečo klamete? Jedinú ponuku som dostal od Richarda Sulíka, ale som to odmietol," vyhlásil Kollár.

Kto je osobný?

Danko si s Kollárom vyčítali, kto je v politike viac osobný. "Mne je ľúto, že toto živočíšno prinášate do politiky," povedal Danko.

Prečítajte si tiež: Ja si tú hodnosť zaslúžim. Fenomén z Danka urobili výložky

"Z vašich úst znie slovo odbornosť tragikomicky. Toto slovo sa s vami spája ako so mnou kozmonautika," poznamenal Kollár.

"Boris, ťaháš ma na dno," uviedol Danko. "Ty na tom dne si, celý život," kontroval Kollár.

Danko žiada odbornú diskusiu a prešiel k zákonu, ktorý má riešiť situáciu s akademickými titulmi. Kollár mu vyčítal, že ju SNS odpísala od opozičného.

Chce robiť politiku ako Orbán

Danko tiež uviedol, že nemá záujem o prezidentskú kandidatúru v budúcoročných voľbách.

Prečítajte si tiež: Danko chce nový program podľa Orbánovho Fideszu

Definitívne stanovisko však podľa vlastných slov v politike nehovorí. Doplnil, že SNS musí mať prezidentského kandidáta.

Zopakoval, že on chce v parlamentných voľbách v roku 2020 získať so SNS najviac percent a robiť politiku ako maďarský premiér Viktor Orbán.

"Chcem robiť, čo robí Orbán v Maďarsku. Áno, je kritizovaný, ale chráni. Slovensko musí robiť silnú politiku," vyhlásil Danko.

Danko trvá na osobitnom odvode

Šéf SNS tiež zopakoval, že od osobitného odvodu pre obchodné reťazce neustúpi. Kollár naopak varuje, že 2,5-percentný odvod sa prejaví na cenách, súhlasí však, že situáciu s reťazcami treba riešiť.

Prečítajte si tiež: Dankovci útočia na obchody, chcú, aby štátu platili viac

"Treba urobiť poriadok s oligarchami. Naši obchodníci sú vydieraní, z ich peňazí sa platia reklamy," uviedol Danko s tým, že peniaze treba dávať skôr do slovenského športu či kultúry.

"My sme proti obrovským reťazcom, lebo robia nekalé praktiky. Súhlasím, že treba poriadok. Ale keď zavediete 2,5-percentný odvod a nič iné, reťazce to premietnu do cien," upozornil Kollár, podľa ktorého treba ísť "po tom, ako reťazce vydierajú malých podnikateľov".

Danko odmieta, že by SNS nemala ďalšie opatrenia. Spomenul ďalšie zmeny, hovoril napríklad o zákone o cenách či o nekalých praktikách.

Kollár preferuje najmä zvýšenie potravinovej sebestačnosti. "Musíme naštartovať našu výrobu," vyhlásil. Podľa Danka ale Sme rodina nemá riešenia.