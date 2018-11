Slovensko migračný pakt OSN nepodporí, vyhlásil Pellegrini

Premiér verí, že minister Lajčák sa s tým zmieri.

25. nov 2018 o 13:17 (aktualizované 25. nov 2018 o 14:52) sita, tasr, sme.sk

BRUSEL. Slovensko kompakt z dielne OSN o migrácii nepodporí a neschváli ho. Po mimoriadnom summite EÚ v Bruseli to vyhlásil premiér Peter Pellegrini.

Predseda vlády zároveň chce analýzu o tom, či by účasť na rokovaní v Marrákeši Slovensko k niečomu zaväzovala.

Premiér má problém

"Slovensko má problém so znením paktu OSN, ako je dnes navrhnutý. Slovensko si nemyslí, že neexistuje rozdiel medzi legálnou a nelegálnou migráciou. Ekonomickú migráciu považujeme za nelegálnu, škodlivú a za bezpečnostné riziko," uviedol Pellegrini s tým, že Slovensko s paktom nebude súhlasiť.

„Ako predseda vlády odmietam znenie kompaktu o migrácii a odmietam, aby platil na Slovensku," dodal.

Premiér o kompakte hovoril aj so svojimi kolegami z Rakúska a Poľska, ktorí už odmietli kompakt podporiť.

Žiada analýzu

Premiér takisto informoval, že požiadal ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka a štátneho tajomníka za SNS Lukáša Parízka o analýzu.

Ak by účasť Slovenska v Marakéši znamenala, že dokument podporujeme, nikto tam nepôjde.

Ak analýza ale ukáže, že by niekto mohol ísť do Marakéša a povedať, prečo s ním nesúhlasíme a nebude nás to k ničomu zaväzovať, premiér nevidí dôvod, prečo by tam napríklad veľvyslanec nemohol ísť.

Práve Pellegriniho vyjadrenie o vytvorení právnej analýzy považuje ministerstvo zahraničných vecí za dôležitejšie. Tú dá pripraviť a predloží ju premiérovi.

Lajčáka chápe

Pokiaľ ide o možnú demisiu Lajčáka, už s ním hovoril. Pellegrini hovorí, že jeho stanovisko vzal Lajčák na vedomie.

Premiér upozornil, že Slovensko čakajú predsedníctva v OBSE, OECD aj v V4 a nemyslí si, že by Slovensko malo stratiť kvalitného ministra pre tento pakt.

"Verím, že sa mi ako predsedovi vlády podarí pána ministra presvedčiť, že sa zmieri s rozhodnutím vlády a povýši službu SR nad svoj osobný postoj," uviedol Pellegrini.

Lajčákov postoj chápe, ale myslí si, že priority a záujmy Slovenska musia byť nadriadené osobným postojom.

Pellegrini bude robiť všetko pre to, aby minister z vlády neodišiel, ocenil jeho kvality. Podľa premiéra Lajčák netrvá na tom, že do Marrákeša má ísť on osobne.

Uznesenie výboru

Globálny pakt OSN o migrácii rozdeľuje politickú scénu. Zahraničný výbor už prijal uznesenie, podľa ktorého by Slovensko kompakt malo odmietnuť.

Proti kompaktu je hlavne koaličná SNS, ale aj opozičné SaS a Sme rodina. O alternatívnom uznesení, o ktorom by mohol rokovať parlament, hovorí aj minister Lajčák.

Na stranu ministra sa z koalície stavia Most-Híd. O dokumente sa rokovalo, keď Lajčák predsedal Valnému zhromaždeniu OSN, je to teda pre neho aj otázka dôvery. Ak mu Smer neverí, nemôže byť ministrom, vyjadril sa už Lajčák.