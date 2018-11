Fico novinárom neodpovedal na viaceré otázky a utiekol na klub

Smer poprel Ficove zdravotné problémy so srdcom.

27. nov 2018 o 13:35 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Pred začiatkom poslednej tohtoročnej parlamentnej schôdze zvolal tlačovku o obedoch zadarmo, no na viaceré novinárske otázky predseda Smeru Robert Fico opäť neodpovedal.

V posledných dňoch bol Fico podľa portálu Aktuality.sk v nemocnici pre problémy so srdcom, no na tlačovke odmietol povedať, aký je jeho zdravotný stav.

„Keby ste sa úprimne zaujímali o moje zdravie, tak vám odpoviem, vy sa zaujímate iba kvôli bulváru,“ povedal. Z tlačovky odišiel s tým, že sa ponáhľa na zasadnutie poslaneckého klubu.

O niekoľko hodín poslalo tlačové oddelenie Smeru stanovisko, kde Fico informácie o srdcových problémoch popiera.

"Robert Fico považuje za úplnú hlúposť, že bol v nemocnici na Kramároch pre problémy so srdcom. Robert Fico v poslednom období prekonal virózu, ktorú si priniesol po návrate zo zahraničnej pracovnej cesty," odkázal hovorca Smeru Ján Mažgút.

V parlamente Fico neodpovedal ani na otázku, kedy sa vysťahuje z bytu, ktorý si prenajíma od odsúdeného daňového podvodníka Ladislava Bašternáka, alebo či má ambíciu stať sa ministrom zahraničných vecí, ak by na poste skončil Miroslav Lajčák.

Ten sa vyhráža demisiou pre Globálny pakt o migrácii, ktorý Smer aj SNS odmieta.

"Mne ako predsedovi strany záleží na tom, aby Miro Lajčák zostal ministrom zahraničných vecí," odpovedal Fico.

SNS odmieta Marrakéš

O pakte o migrácii majú v parlamente hlasovať v týchto dňoch. SNS na rokovanie predložila uznesenie, ktorým pakt odmieta.

V strane nesúhlasia ani s tým, aby do Marrakéša išiel nejaký zástupca Slovenska a mohol tam predniesť veci, ktoré v dokumente vníma za problematické.

"My si nevieme predstaviť, že by takáto situácia nastala," povedal podpredseda SNS Anton Hrnko, či by im prekážalo, ak by sa zástupca Slovenska konferencie v Marrakéši zúčastnil aj v prípade, že by to nebol minister Lajčák. Ten na svojej účasti v Marrakéši netrvá.

Premiér Peter Pellegrini zo Smeru cez víkend oznámil, že Slovensko pakt o migrácii nepodporí.

Ministerstvo zahraničia však požiadal o analýzu, či by účasť slovenského zástupcu na decembrovom rokovaní v Marrákeši, ktorú odmieta SNS, znamenala, že Slovensko pakt podporuje. Ak nie, nevidel by v slovenskej účasti problém.

Kompromisné uznesenie k paktu pripravil aj samotný Lajčák.

Dúfa, že Lajčák neodstúpi

Predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár hovorí, že kompromis od Lajčáka vníma pozitívne, hoci nemajú problém ani so samotným paktom, ktorým strašia v koalícii aj v opozícii.

"Na ukľudnenie situácie je možné podporiť návrh pána Lajčáka alebo návrh, ktorý si osvojil Pellegrini," hovorí Bugár. Či je Lajčákov návrh priechodný cez SNS podľa neho budú musieť riešiť na koaličnej rade.

"Dúfam že neodstúpi, lebo ak, bude to hanba pre Slovensko. Prvé, čo sa budú pýtať v zahraničí, či Slovensko zmenilo kurz, čo sa týka zahraničnej politiky a to je oveľa nebezpečnejšie ako špekulovať, čo sa stane s paktom," povedal Bugár.