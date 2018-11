Maximálna profesionalita, zaručená diskrétnosť. Ako vyzerá biznis s diplomovkami

Diplomovky vedia vyniesť desaťtisíce eur.

27. nov 2018 o 20:20 Martina Raábová, Peter Kapitán

BRATISLAVA. "Diplomovku viem urobiť aj za týždeň, dlhšie by to mohlo trvať len v prípade, ak by mal školiteľ nejaké zásadné pripomienky," hovorí do telefónu žena, ktorá je pod inzerátom na internete podpísaná ako Katka.

Je jednou z približne dvadsiatich ľudí, ktorí na internetovej stránke Bazoš.sk ponúkajú, že za peniaze napíšu bakalársku, diplomovú, rigoróznu či dizertačnú prácu. Každý inzerát sľubuje klientovi diskrétnosť, cena za jednu šesťdesiatstranovú diplomovku, čo je minimálny rozsah záverečnej práce, sa pohybuje od 350 do 800 eur.

Vypracovať pre niekoho záverečnú prácu na Slovensku nie je nelegálne. Jedna z podnikateliek, ktoré takéto služby ponúkajú, dokonca v telefóne hovorila, že má na to živnosť, a tak vie vystaviť aj doklad, ak to bude potrebné.

Na druhej strane odovzdať dielo, ktoré študentovi vypracoval niekto iný, je podvod a univerzity to posudzujú ako disciplinárne previnenie. Študenta za to môžu vylúčiť zo školy.

Oslovení vysokoškolskí učitelia si na prípad, keď by dostali text zjavne vypracovaný niekým iným, ako ich študentmi, nespomínajú.

"Na sto percent si tým istá nie som. Ja so študentmi konzultujem všetky čiastkové výstupy a tam sa ukáže, či nad tým trávili čas, alebo len priniesli nejaký kus papiera, ktorý vypracoval niekto iný," hovorí Petra Fridrichová, vedúca centra edukačného výskumu na Univerzite Mateja Bela.

Súkromníci verzus firmy

Vypracovávaniu záverečných prác sa okrem jednotlivcov, ktorí svoje služby ponúkajú na rôznych internetových bazároch, venujú aj firmy, ktoré majú prepracované internetové stránky.