Politiku chcel robiť vo vysokých čižmách. Slotu sa dnes stránia aj jeho bývalí kolegovia

Slota mal podmienku ešte pred vstupom do SNS.

2. dec 2018 o 22:22 Lucia Krbatová

video //www.sme.sk/vp/37257/

BRATISLAVA. Vulgarizmy, alkohol, šírenie nenávisti k Maďarom a Rómom aj kriminálna mladosť a početné korupčné kauzy. S najdlhšie pôsobiacim predsedom Slovenskej národnej strany Jánom Slotom sa spája množstvo škandálov. Nevyhýbajú sa mu ani po odchode z politiky.

Za vyše päť rokov od jeho vylúčenia z SNS sa pre jazdu pod vplyvom alkoholu či mravné ohrozovanie mládeže dostal po dlhých rokoch opäť pred súd. Prvý raz pred ním stál ešte pred založením SNS.

V kauze nástenkového tendra, za ktorý odsúdili jeho ministrov Mariana Janušeka a Igora Štefanova, nikdy nevypovedal, hoci súťaž vyhralo konzorcium jemu blízkych firiem.

V politike Slota začínal po boku súčasného podpredsedu SNS Antona Hrnka, ktorý je v parlamente známy útočnými vyjadreniami na koaličných partnerov aj rečami, že má blízko k alkoholu. Po tom, ako sa na čelo SNS dostal v roku 1994 Slota, Hrnko z nej spolu s Ľudovítom Černákom odišli.

„Od samého začiatku sme sa so Slotom nemali radi. Bol pre mňa príliš radikálny a ja som v SNS vždy presadzoval líniu, aby bola stranou, ktorá chodí vo frakoch a nie vo vysokých čižmách,“ hovorí Hrnko. Slota podľa neho do SNS v roku 1990 vstupoval so skupinou ľudí, s ktorými predtým v Žiline založil Slovenskú nacionalistickú stranu. Hrnko je pôvodom tiež Žilinčan.

Tvrdí, že so Slotom nekomunikoval, odkedy odišiel z SNS. „Viem, že mal konflikt s mojím synovcom v Žiline. Slota mal na mňa nejaké názory, ktoré urážali rodinu, ale synovec si to s ním rýchlo vybavil,“ hovorí.

Podľa ŠtB bol zamladi kriminálnik