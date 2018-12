Na vysokých školách končia stovky kúpených diplomoviek

Hovorili sme s autorkami diplomoviek na kľúč.

28. nov 2018 o 18:00 Peter Kapitán

video //www.sme.sk/vp/37245/

BRATISLAVA. Na slovenských vysokých školách končia každý rok stovky záverečných prác, ktoré si študenti jednoducho kúpia na internete. Tvrdia to ženy, ktoré sa písaniu diplomoviek či seminárok za peniaze venujú a denník SME sa s nimi rozprával pod zárukou anonymity.

„Za minulý rok som napísala päť bakalárok, osem diplomoviek a niekoľko seminárnych prác. Ale sú aj takí, ktorí urobia 30 až 40 prác ročne,“ hovorí autorka, ktorá svoje služby na internete ponúka pod prezývkou Katarína.

Prečítajte si tiež: Zisťovali sme, ako sa dá objednať diplomovka a koľko stojí

Tvrdí, že písaním vysokoškolských prác na objednávku si len privyrába popri materskej dovolenke. Neberie všetky zadania, témy si vyberá, najčastejšie píše o ekonomike, manažmente či rôznych humanitných vedách. Tvrdí taktiež, že kupovanie prác sa netýka iba určitých univerzít, jej "portfólio" vysokých škôl je pestré.

Najskôr pracovala pre firmu, ktorá jej zákazky sprostredkúvala, no neskôr to začala robiť na vlastnú päsť. Vraví, že firma si za prácu vypýtala aj 800 eur, no spracovateľ dostal z tej sumy polovicu.

Dnes má väčšinou stabilných klientov, ktorým vypracúva počas roka seminárne práce a neskôr pre nich napíše aj tú záverečnú.

„Ja sama by som si určite nič od nikoho vypracovať nedala, ako môžem veriť, že niekto, koho len tak nájdem na internete, to urobí poriadne,“ kladie si rečnícku otázku, no hovorí, že keďže jej za to platia, sťažovať sa na ostatných ľudí určite nebude.

Čo keď na to nemajú čas?

Kupovanie záverečných prác nie je na Slovensku ani zďaleka novým fenoménom. S príchodom internetu sa síce tento biznis stal ešte o niečo dostupnejším, no písanie prác pre niekoho iného tu bolo už za socializmu, hovorí rektor Paneurópskej vysokej školy Juraj Stern.