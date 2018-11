Hraška vytiahol z civilu Krajmer. Teraz ho môžu odstaviť

Šéfa NAKA označujú za „bödörovskú kliku“ v polícii.

28. nov 2018 o 18:40 Peter Kováč

video //www.sme.sk/vp/37246/

BRATISLAVA. Rýchle napredovanie kariéry súčasného šéfa NAKA Petra Hraška, ktoré sa začalo po príchode Tibora Gašpara na čelo polície, sa po jeho odchode môže rovnako rýchlo aj skončiť.

Disciplinárne konanie, ktoré proti nemu začal policajný prezident Milan Lučanský, totiž môže smerovať aj k jeho výmene na poste šéfa elitnej polície.

Prečítajte si tiež: Lučanský spustil disciplinárku voči šéfovi NAKA pre výsluchy aktivistov (video)

Hraško je pritom už dnes najdlhšie pôsobiacim šéfom NAKA, ktorá mala od svojho vzniku v decembri 2012 okrem neho dvoch ďalších riaditeľov.

Príležitosť na postup sa Hraškovi naskytla v novembri 2015, keď sa jeho predchodca Daniel Goga vzdal dobrovoľne funkcie a odišiel do civilu.

„Novým riaditeľom sa stal doterajší zástupca riaditeľa Národnej protikorupčnej jednotky,“ informovala vtedy stručne výmenu polícia.

V tlačovej správe Hraška nijako bližšie nepredstavovala ani nehovorila o jeho predošlom kariérnom pôsobení. Rovnako v úzadí zostával aj v ďalších mesiacoch.

O Hraškovi je dosiaľ známe iba to, že do vyšších pozícií sa dostal až za éry Gašpara. Predtým totiž pôsobil v regiónoch. Do roku 2010 bol zástupcom okresného riaditeľa v Trenčíne a neskôr okresným riaditeľom v Novom Meste nad Váhom. Na istý čas potom dokonca odišiel do civilu.

Krajmerov kamarát

Postupom do funkcie riaditeľa NAKA si Hraško vymenil riadiacu rolu so svojím šéfom Róbertom Krajmerom, ktorému dovtedy robil v protikorupčnej jednotke zástupcu.