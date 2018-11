Hraško končí pre výsluchy organizátorov protestov na čele NAKA

Nového riaditeľa Lučanský zatiaľ neurčí.

BRATISLAVA. Výsluchy organizátorov protestov Za slušné Slovensko na základe anonymného trestného oznámenia povedú k predčasnému koncu šéfa NAKA Petra Hraška.

Potvrdil to policajný prezident Milan Lučanský, ktorý sa k téme vyjadril v relácii Braňo Závodský Naživo v rádiu Expres. Polícia k tejto informácii zároveň napísala status na svojom facebookovom profile.

"Do konca roka mi oznámi miesto v policajnom zbore, kde by chcel ďalej pracovať. Bude to miesto v inej policajnej zložke ako je Národná kriminálna agentúra," povedal Lučanský s tým, že na takomto riešení sa s Hraškom dohodli spoločne napriek tomu, že ešte nebolo ukončené disciplinárne konanie voči šéfovi NAKA.

To navrhol policajný prezident za postup NAKA pri anonymnom trestnom oznámení namierenom na organizátorov protestov Za slušné Slovensko.

Dôvera padla

Hraško si momentálne čerpá dovolenku. Lučanský dodal, že jeho dôvera voči šéfovi NAKA po kauze výsluchov organizátorov "padla".

Po Hraškovom odchode bude mať elitná policajná agentúra dočasného riaditeľa, ktorým sa zrejme stane súčasný Hraškov zástupca Patrik Jurík. Túto nomináciu by mal v budúcom roku riešiť až Lučanského nástupca.

"Keďže som dočasný prezident Policajného zboru, miesto po ňom neobsadím, nechám to na nového prezidenta," dodal ďalej Lučanský.

Hraško je v polícii považovaný za funkcionára zo skupiny okolo oligarchu Norberta Bödöra, do ktorej patrí aj bývalý šéf polície Tibor Gašpar a tiež exšéf protikorupčnej jednotky Róbert Krajmer.

Práve ten vytiahol v roku 2012 z civilu Hraška, s ktorým sa poznal z pôsobenia v Trenčíne.

Konanie pokračuje

Disciplinárne konanie voči Hraškovi, o ktorom informovala polícia len včera, bude pokračovať bez ohľadu na jeho koniec v NAKA.

Jeho výsledkom teraz môže byť zníženie platu či hodnosti. Lučanský však avizoval, že dohoda o odchode Hraška mu v tomto prípade pomôže.

"Jej závery môžu byť odlišné ako som možno pôvodne plánoval," pripustil Lučanský.

Na otázku, či sa aj sám plánuje uchádzať o zvolenie za stáleho policajného prezidenta, odpovedal nepriamo. Túto možnosť však nepoprel.

"Som človek, ktorý sa rozhoduje v danej chvíli a v danom momente," povedal policajný prezident.