Minúta po minúte: Lajčák podal demisiu Kiskovi, premiér chce spor urovnať

Premiér Pellegrini s Lajčákovou demisiou nesúhlasí.

30. nov 2018 o 11:11 (aktualizované 30. nov 2018 o 13:35) Andrej Kuzmány, Veronika Orviská, tasr, sita

Minister Lajčák podal demisiu prezidentovi Kiskovi.

Premiér Pellegrini s demisiou nesúhlasí.

Lajčák reagoval na na prijatie parlamentného uznesenia o Globálnom pakte OSN.

V súvislosti s Lajčákovým nástupcom sa spomína aj meno Roberta Fica.

Politické dianie sledujeme minútu po minúte:

13:32 Veronika Remišová z hnutia OĽaNO uviedla, že vládna koalícia vyzerá ako potápajúca sa loď, z ktorej uteká, kto môže.

"Demisia Miroslava Lajčáka je len obrazom rozhádanej a nestabilnej vládnej trojky. Koaličné strany a ich predsedovia sa neustále škriepia, navzájom sa vydierajú a robia si zle," povedala na tlačovej konferencii.

"Nie je predsa možné, aby jeden člen vlády na niečom dva roky pracoval, všetci o tom veľmi dobre vedeli, ale nakoniec je z toho veľký cirkus bez normálnej a konštruktívnej diskusie," dodala.

Remišová je presvedčená, že z hľadiska zahraničnej politiky šéf parlamentu Andrej Danko využíva závažné zahraničnopolitické témy len na to, aby vydieral partnerov, zakrýval svoje škandály, alebo odpútaval pozornosť od veľmi podivných miliardových nákupov zbraní.

13:09 Podľa bývalého prezidenta Ivana Gašparoviča by nebolo dobré, ak by Lajčák zo svojej funkcie odišiel. Povedal to v rozhovore pre televíziu TA3.

Poukázal na jeho kontakty medzi zahraničnými diplomatmi a pripomenul, že Slovensko čaká predsedníctvo v OBSE.

Zároveň však povedal, že keby bol prezidentom, ani on by s paktom o migrácii nesúhlasil. Je v ňom podľa neho veľmi veľa sporných bodov.

12:50 Ak si myslí, že v diplomacii ešte nepovedal posledné slovo, nech si prepočíta malú násobilku. Jeho jediná šanca na politickú budúcnosť je kandidatúra na prezidenta, pokiaľ možno nezávislá.

Na to, aby ho volil autor tohto článku, by musel absolvovať o jednu moskovskú školu menej, ale pri troche šťastia by mu ešte stále mohlo dať hlas o čosi viac jednobunkovcov než Harabinovi.

Píše o Miroslavovi Lajčákovi Jaroslav Rumpli.

12:38 Predseda parlamentu a šéf koaličnej SNS aj po demisii Lajčáka zopakoval, že pakt o migrácii je pre jeho stranu principiálna vec.

"Vždy ma mrzí takáto situácia. Ja som vnímal niektoré vyjadrenia až za hranicou diplomatického slovníka, napriek tomu si myslím, že s pánom Lajčákom máme korektný vzťah, komunikovali sme aj budeme komunikovať. Život je taký, že nikto nie sme doživotne v žiadnej funkcii," konštatoval Danko.

Pôsobenie Lajčáka vo funkcii ministra hodnotiť nechcel. Upozornil však, že problém nenastal zo strany SNS, ale "veľkým problémom je hodnotový

postoj strany Smer a ministra, ktorý je za ňu nominovaný".

12:20 Lajčák by mal zostať na poste ministra. Reagoval minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd), ktorý Lajčáka považuje za jedného z najlepších ministrov a odborníka.

"Mojím osobným názorom je, že Miroslav Lajčák je všeobecne jedným z najlepších ministrov zahraničných vecí. Na tejto pozícii by mal ostať práve on. Bol by som rád, keby som s ním naďalej mohol sedieť v jednom kabinete, pretože si ho veľmi vážim, odborne aj ľudsky," povedal Gál.

11:58 Predčasné voľby by boli pre Slovensko škodlivé, reagoval premiér na kuloárne šumy. Májové predčasné voľby by podľa premiéra nič nevyriešili.

Premiér Pellegrini. (zdroj: SITA)

11:54 Prezident Kiska pozval Lajčáka na stretnutie do prezidentského paláca na utorok. Minister ho informoval, že ešte pred tým chce absolvovať stretnutie s Pellegrinim, ktoré sa uskutoční v pondelok.

11:51 Slovensko sa na rokovaní v Marakéši na 100 percent nezúčastní, zopakoval premiér. "Marakéš už je za nami," vyhlásil.

Predmetom presviedčania Lajčáka nebude zmena postoja k migračnému paktu.

11:47 Pellegrini povedal, že v prípade Lajčákovho odchodu z postu ministra by chcel, aby jeho nástupca bol rešpektovaný diplomat.

V prvej vláde Roberta Fica bol ministrom Ján Kubiš, ktorý v súčasnosti dokončuje misiu OSN v Iraku.

Na Slovensko sa vracia 15. decembra. Pre SME začiatkom týždňa povedal, že vtedy zváži, či bude kandidovať na prezidenta.

Tvrdil, že ho k tomu vyzývajú osobnosti spoločenského aj politického života. V prípade paktu OSN o migrácii sympatizoval skôr so Smerom.

"Určite by som nesúhlasil s prijatím dokumentu, ktorý by zakladal nové, hoc i politické záväzky, či otváral k nim cestu bez jeho zodpovedného posúdenia v Národnej rade, bez zohľadnenia vôle občanov," povedal Kubiš.

11:45 Pellegrini potvrdil, že Smer ešte nemá oficiálneho kandidáta na prezidenta. Doplnil, že Lajčák by bol skvelým prezidentom.

11:40 Premiér sa chce s Lajčákom stretnúť v pondelok a spor urovnať. Demisia je síce doručená do prezidentského paláca, ale Lajčák ju môže ešte stále stiahnuť. Pre Pellegriniho je priorita udržať Lajčáka na poste ministra.

K otázkam o Ficovi, ako možnom Lajčákovom nástupcovi, sa nechcel zatiaľ vyjadrovať.

11:33 Pellegrini s Lajčákovou demisiou nesúhlasí. Vyhlásil, že sa ho pokúsi presvedčiť, aby prehodnotil svoj krok.

11:30 Premiér potvrdil demisiu šéfa diplomacie Lajčáka. Uistil, že naša budúcnosť je spojená s hodnotami Európskej únie.

Vláda podľa premiéra naďalej trvá na tom, že migračný pakt OSN odmieta a účasť v Marakéši je pasé.

11:10 Premiér ohlásil brífing na 11:30.

10:53 Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák podal demisiu prezidentovi Andrejovi Kiskovi.

O tomto kroku oficiálne informoval premiéra Pellegriniho.

Lajčák rozhodnutie podať demisiu avizoval vo štvrtok večer v nadväznosti na prijatie parlamentného uznesenia o Globálnom pakte OSN o migrácii.

Vláda má podľa neho k paktu zaujať nesúhlasné stanovisko. Má tiež vykonať príslušné opatrenia spojené so stiahnutím SR z procesu prijímania dokumentu na stretnutí vlád a vysokých predstaviteľov, ktoré sa má uskutočniť v Maroku 10. a 11. decembra.

Uznesenie z dielne SNS a Smeru poslanci vo štvrtok schválili 90 hlasmi.