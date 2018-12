Bratislava verzus Viedeň: Brit porovnáva vianočné trhy

Cudzinci v podcaste rozprávajú o svojich skúsenostiach na Slovensku.

30. nov 2018 o 12:23 Michaela Terenzani, James Thomson

Vypočujte si podcast:

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/536866056&color=%23096f52&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Čo môže cudzinca prekvapiť na vianočných trhoch v Bratislave? Po požiari na bratislavskom Hlavnom námestí sa viacerým natíska ironická odpoveď, ale my sme sa dozvedeli o iných zaujímavostiach. Vianočné trhy zahraničným návštevníkom môžu priniesť viacero šokujúcich zážitkov - skúste im dať ochutnať hriatô. James Thomson v podcaste o vianočných trhoch v Bratislave porovnáva slovenské a rakúske . Zahraničným turistom zároveň vysvetľuje čo - a ako - treba na tých našich ochutnať.

