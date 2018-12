Lučanský: Kým je Kočner za mrežami, pracuje sa nám lepšie

Bödörovskú skupinu v polícii jej prezident nevníma.

3. dec 2018 o 18:10 Peter Kováč

Je postup po prijatí anonymného oznámenia na organizátorov protestov Za slušné Slovensko jediný dôvod, prečo má skončiť Peter Hraško ako šéf Národnej kriminálnej agentúry?

„Nie. Na odvolanie Petra Hraška mám viacero dôvodov. Spravil som takýto radikálny rez aj preto, aby som nemusel odpovedať na niektoré otázky aj vo vzťahu k vyšetrovaniu vraždy Jána Kuciaka. Ďalšie Hraškovo pôsobenie v NAKA by bolo kontraproduktívne. Myslím, že jeho koniec je lepšia cesta, ako dookola znášať rôzne útoky.“

Od vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej ste Hraška odstavili už dávnejšie. Bolo to pre jeho spojenie s bývalým šéfom protikorupčnej jednotky Robertom Krajmerom, ktorý prišiel na obhliadku miesta vraždy, hoci tam nemal čo hľadať?

„Keby sa nám nepodarilo objasniť túto vraždu, tak by som dostával otázky, či z vyšetrovania neunikali informácie a či vyšetrovanie neprekazilo aj to, že NAKA šéfuje Peter Hraško. Na otázky, ktoré sú hypotetické, by sa mi však odpovedalo ťažko. Po odstavení Hraška z vyšetrovania som hneď vedel, že na takéto otázky už nebudem musieť odpovedať.“

Hraško si má do konca roka nájsť nové pôsobisko v Policajnom zbore, ale mimo NAKA. Kde si ho viete predstaviť vy?

„Zatiaľ si čerpá dovolenku. Predpokladám, že keď sa v utorok vráti, tak si s ním sadnem a budeme preberať aj túto otázku. Dám mu možnosť, aby si vybral. Jedno voľné vyšetrovateľské miesto je napríklad aj v hraničnej a cudzineckej polícii. Uvidím, ako sa dohodneme. Počul som totiž aj jeho vyjadrenie, že zvažuje odchod do civilu.“

Mohol by sa stať policajným pridelencom v zahraničí?

„To asi nie.“

Pridelencov si vyberá ministerka vnútra, ktorá by s tým nemusela mať problém.

„Neviem, či v súčasnosti vôbec sú voľné nejaké pridelenecké miesta, na ktoré by mohol ísť. V tejto fáze o tom asi nikto neuvažuje.“

Konzultovali ste Hraškov odchod s ministerkou vnútra Denisou Sakovou?

„Samozrejme, povedal som jej o svojom návrhu a ponúkol svoje riešenie. Povedala, že je to moja parketa a že si môžem spraviť po svojom.“

O Hraškovi sa hovorí, že v polícii patrí k bödörovskej skupine. Tá získala vplyv najmä za policajného prezidenta Tibora Gašpara, ktorý je príbuzným oligarchu Norberta Bödöra. Vnímate túto skupinu?