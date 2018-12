Prieskum AKO: Do parlamentu by sa dostalo KDH aj Progresívne Slovensko

Posilnila extrémistická Kotlebova ĽSNS.

3. dec 2018 o 11:41 Martina Raábová, sme.sk

BRATISLAVA. Smer by podľa najnovšieho prieskumu agentúry AKO opäť získal najviac hlasov voličov.

Do parlamentu by sa dostala aj SaS, Sme rodina Borisa Kollára, ale aj KDH so 6,7 percentami a Progresívne Slovensko, ktoré by volilo 5,3 percenta voličov.

Koaličná SNS by získala 9,3 percenta hlasov, Most-Híd 5,7 percenta. Sme rodina si s 10 percentami hlasov udržala podľa najnovšieho prieskumu náskok pred SNS, hoci klesla z 10,4 percenta zo začiatku novembra.

Prieskum AKO za november 2018 agentúrou AKO v období od 27.11.2018 do 28.11.2018 Do parlamentu postupujú len strany, ktoré získajú aspoň 5 percent hlasov

Najnovšie preferencie nájdete na volby.sme.sk

Oproti predchádzajúcemu novembrovému prieskumu posilnila ĽSNS Mariana Kotlebu. Kým na začiatku novembra by extrémistickú stranu volilo 7,8 percenta voličov, teraz by to bolo 9,2 percenta.

Agentúra robila prieskum na prelome novembra a decembra. Ľudí sa pýtala: Ak by sa teraz konali voľby do parlamentu, ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?

Z celkovo opýtaných tisíc respondentov by nešlo voliť 11,7 percenta, 16,1 percenta voličov ešte nevie, koho by volilo.