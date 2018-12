Pellegrini požiadal Kisku, aby neprijal Lajčákovu demisiu

Premiér tvrdí, že minister zahraničia má jeho plnú dôveru.

BRATISLAVA. Premiér Peter Pellegrini požiadal prezidenta Andreja Kisku, aby neprijal demisiu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka.

Informoval o tom predseda vlády vo svojom stanovisku, ktoré poskytol médiám tlačový odbor úradu vlády.

Pellegrini sa v pondelok stretol aj s generálnym tajomníkom Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Thomasom Gremingerom a takisto s ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom.

„Pán minister Lajčák má aj naďalej moju plnú dôveru, pána prezidenta Andreja Kisku som požiadal, aby demisiu Miroslava Lajčáka neprijal,“ dodáva sa v stanovisku.



Minister Lajčák trvá na tom, že sa k svojej demisii, ktorú sa rozhodol podať vo štvrtok, vyjadrí po stretnutí s prezidentom.

Premrhaná príležitosť

O niečo otvorenejší bol Greminger. Bol by rád, ak by minister ostal na svojom mieste.

"Vysvetlil som premiérovi, že OBSE momentálne čelí závažným výzvam," zdôraznil a spomenul napríklad rastúce názorové rozdiely medzi východom a západom alebo krízu na Ukrajine.

"Čo teraz potrebujeme, to je oddaný, skúsený a rešpektovaný líder," povedal. Podľa Gremingera by to mal byť práve Lajčák, kto sa takejto úlohy zhostí.

"Potrebujeme niekoho jeho kalibru, kto je rešpektovaný v celom regióne," povedal s tým, že Lajčák je na túto úlohu najlepšie pripravený. Keby sa nemohol ujať tejto funkcie, podľa Gremingera by to bola premrhaná príležitosť.

"Som si istý, že pokiaľ sa mu predložia správne argumenty, zmení rozhodnutie," dodal.

Lajčáka čaká stretnutie s Kiskom

Minister Lajčák oznámil podanie demisie vo štvrtok.

Dôvodom je nesúhlas časti koalície z migračným paktom OSN, na príprave ktorého sa podieľal.

V utorok Lajčáka prijme prezident Kiska. Hoci Pellegrini dúfa, že Lajčák napokon ostane, už sa špekuluje o tom, kto by ho mohol nahradiť.

Podľa viacerých poslancov Smeru by bol vhodným ministrom predseda strany Robert Fico, čoraz častejšie sa ale hovorí aj o premiérovom poradcovi pre zahraničnú politiku Petrovi Kmecovi.